Treni a singhozzo con cancellazioni e forti ritardi per lo sciopero proclamato dopo l'aggressione a Genova di un capotreno

Cancellazioni di treni, ritardi forti disagi su tutta la rete in Italia per lo sciopero ferroviario indetto per oggi 5 novembre da tutti i sindacati di categoria dopo l’accoltellamento di un capotreno avvenuto su un regionale a Genova. Oltre ai convogli non garantiti e cancellati, anche molti dei treni a lunga percorrenza in circolazione stanno subendo ritardi importanti a causa della difficile gestione del personale viaggiante e del materiale disponibile. Ci sono cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali ma anche dei convogli di Italo. Particolari disagi vengono accumulati nell’importante snodo ferroviario di Bologna dove la presenza di convogli fermi in stazione per lo sciopero ha reso difficile la circolazione con ritardi che si ripercuotono anche sui convogli circolanti. Si segnalano treni intercity e frecce cancellati e ritardi fino a sessanta minuti. Alcuni treni partiti prima dello sciopero inoltre si sono fermati in stazioni precedenti la destinazione finale peggiorando la gestione del traffico, altri all’inizio dello sciopero hanno dovuto cambiare personale di bordo accumulando pesanti ritardi. A Roma si segnalano molti treni non partiti e altri con ritardi fino a 70 minuti. Non va meglio nemmeno a Milano con alcuni Frecciarossa che hanno accumulato 50 minuti di ritardo, e a Napoli dove alcuni convogli si avvicinano agli 80 minuti di ritardo.