Treviso, si schiantano contro un albero, morte due ragazze di 17 e 19 anni

Sono giovanissime le due vittime di un incidente stradale avvenuto a Gorgo al Monticano, nel Trevigiano. Avevano 19 e 17 anni. L'auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro un platano. Barbara Brotto, la diciassettenne di Oderzo, e Eralda Spahillari, 19 anni di origini greche che viveva a Ponte di Piave, erano su una utilitaria insieme a due coetanei, che sono stati estratti vivi tra le lamiere del mezzo, e sono ricoverati in gravi condizioni in ospedale, dove sono arrivati in codice rosso.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento

Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato l'auto a uscire di strada andando contro l'albero sul lato opposto al senso di marcia. Alla guida c'era un ragazzo di 19 anni di Pravisdomini (Pordenone), adesso ricoverato in rianimazione nell'ospedale Cà Foncello di Treviso, mentre l'altro ferito, un 17enne di Motta di Livenza, è stato trasferito nell'ospedale di Mestre. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno effettuato i rilievi che serviranno a chiarire la dinamica dell'incidente e hanno raccolto la testimonianza di alcuni amici dei quattro giovani, che erano a bordo di un'altra vettura sulla stessa strada.

Asaps: da inizio anno 195 morti nel weekend sulle strade italiane

Da inizio anno sono 195 i morti sulle strade italiane negli incidenti durante i fine settimana: fra questi, 73 avevano meno di 35 anni. I dati sono dell'Asaps, associazione amici e sostenitori della polizia stradale e il conto delle vittime parte dal weekend del 30 dicembre. In questo fine settimana, contando anche le due ragazze morte nel trevigiano, sono già 17 le vittime, di cui sette con meno di 35 anni. "Mi colpisce il fatto che in questo fine settimana al momento abbiamo conteggiato cinque incidenti con due morti ognuno, quindi dieci morti in cinque incidenti", commenta il presidente Asaps Giordano Biserni.