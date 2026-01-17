Trump minaccia dazi ai Paesi europei che sostengono la Groenlandia, fate un gioco pericoloso

17 gennaio 2026, ore 18:37
Come sempre, usando il social Truth, il tycoon si fa sentire: minaccia dazi, chiede alla Danimarca di restituire il favore, siete stati protetti, ora dovete venderci la Groenlandia, tuona. Sull'Iran, avverte: è arrivato il momento di un cambio di leadership
I toni sono i soliti minacciosi e ultimativi: dazi al 10% ai Paesi europei che stanno aiutando la Groenlandia. Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia nella lista, ma non l'Italia.
Trump contro tutti
La «Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Francia, la Germania, il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Finlandia si sono recati in Groenlandia, per ragioni sconosciute», ha ricordato il presidente degli Stati Uniti, Trump su Truth. «Questi Paesi, che si stanno impegnando in questo gioco pericoloso, stanno assumendo rischi insostenibili e inaccettabili. È quindi imperativo, al fine di proteggere la pace e la sicurezza globali, adottare misure forti affinché questa situazione potenzialmente pericolosa giunga rapidamente e definitivamente al termine»
La Danimarca restituisca il favore
Poi rivolto alla Danimarca, i toni si fanno ricattatori: "Siete stati sovvenzionati e protetti, ora ricambiate il favore, è in gioco la pace mondiale", ha scritto ancora Trump. L’argomento che è tornato a sventolare il tycoon, per giustificare l’acquisizione della regione artica è che è necessaria per proteggere il Canada e l’intero pianeta: "Cina e Russia vogliono la Groenlandia, e non c'è nulla che la Danimarca possa fare al riguardo. Attualmente hanno due slitte trainate da cani come protezione, una delle quali è stata aggiunta di recente", ha osservato.
A Copenhagen, migliaia di persone in piazza contro Trump
Ma contro le mire espansionistiche di Trump, in queste ore alza la voce il popolo danese. Migliaia di persone hanno manifestato Copenhagen, sventolando bandiere groenlandesi e danesi e cartelli con scritte come 'Make America Go Away', parodia dello slogan Maga, In piazza anche una delegazione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti, arrivati da Washington per rassicurare governo danese e Groenlandia. La maggioranza degli americani non sostengono le Trump il loro messaggio.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Maria Paola Raiola
Il Papa ha chiuso la Porta Santa, il Giubileo della Speranza è ufficialmente finito
Leone XIV ha specificato che "la porta del Buon Pastore resta aperta per accoglierci". Presente alla cerimonia anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. In un anno sono arrivati a Roma più di 33 milioni di pellegrini