Trump minaccia dazi ai Paesi europei che sostengono la Groenlandia, fate un gioco pericoloso

I toni sono i soliti minacciosi e ultimativi: dazi al 10% ai Paesi europei che stanno aiutando la Groenlandia. Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia nella lista, ma non l'Italia.



Trump contro tutti

La «Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Francia, la Germania, il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Finlandia si sono recati in Groenlandia, per ragioni sconosciute», ha ricordato il presidente degli Stati Uniti, Trump su Truth. «Questi Paesi, che si stanno impegnando in questo gioco pericoloso, stanno assumendo rischi insostenibili e inaccettabili. È quindi imperativo, al fine di proteggere la pace e la sicurezza globali, adottare misure forti affinché questa situazione potenzialmente pericolosa giunga rapidamente e definitivamente al termine»

La Danimarca restituisca il favore

Poi rivolto alla Danimarca, i toni si fanno ricattatori: "Siete stati sovvenzionati e protetti, ora ricambiate il favore, è in gioco la pace mondiale", ha scritto ancora Trump. L’argomento che è tornato a sventolare il tycoon, per giustificare l’acquisizione della regione artica è che è necessaria per proteggere il Canada e l’intero pianeta: "Cina e Russia vogliono la Groenlandia, e non c'è nulla che la Danimarca possa fare al riguardo. Attualmente hanno due slitte trainate da cani come protezione, una delle quali è stata aggiunta di recente", ha osservato.

A Copenhagen, migliaia di persone in piazza contro Trump

Ma contro le mire espansionistiche di Trump, in queste ore alza la voce il popolo danese. Migliaia di persone hanno manifestato Copenhagen, sventolando bandiere groenlandesi e danesi e cartelli con scritte come 'Make America Go Away', parodia dello slogan Maga, In piazza anche una delegazione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti, arrivati da Washington per rassicurare governo danese e Groenlandia. La maggioranza degli americani non sostengono le Trump il loro messaggio.