Uccide la madre a coltellate e da fuoco alla casa; fermato un ragazzo sordomuto. E' successo sull'Appennino tosco emiliano

DRAMMA FAMILIARE NELLA NOTTE

La tragedia si è consumata in una villetta di Montepiano; si tratta di una frazione di Vernio, in provincia di Prato, nella zona del Lago Fiorenzo sull’Appennino Tosco Emiliano. Un tranquillo posto di media montagna, non lontano dal confine con l’Emilia.

L'INCENDIO E IL CADAVERE

Alle 4, in piena notte, la tranquillità del paese è stata scossa all’improvviso. I soccorritori sono intervenuti a causa di un grosso incendio. Quando hanno spento le fiamme, all’interno dell’abitazione hanno trovato il corpo di una donna di 60 anni. Sul cadavere i segni di almeno tre coltellate, che probabilmente sono la causa del decesso. Per avere conferma, gli inquirenti hanno disposto l’esecuzione dell’autopsia sul corpo della vittima.

UN RAGAZZO CON TANTI PROBLEMI

In casa c’era anche il figlio della donna, un ragazzo sordomuto di 22 anni, che vagava in stato confusionale. Secondo i primi accertamenti, il giovane – che soffriva di disturbi di natura psichica- potrebbe aver accoltellato la madre per poi dare fuoco alla villetta. Forse per la disperazione, forse per coprire il delitto. La comunità locale è sotto choc, la famiglia era comunque seguita dai servizi sociali.