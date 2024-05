Ucraina: le ore più difficili, Mosca avanza nel nord, le truppe di Kiev si ritirano parzialmente da Kharkiv

Per l’Ucraina sono forse le ore più difficili dall’inizio del conflitto. L’offensiva di Mosca nel nord est del Paese nella regione di Kharkhiv ha costretto al ritiro delle forze militari da diversi insediamenti presenti nell’area. Mosca ha conquistato altri due villaggi. La situazione sul campo si è aggravata tanto che il Presidente Volodymir Zelensky ha cancellato una visita in Spagna e Portogallo. Intanto sono stati inviati rinforzi.





Stati Uniti 'preoccupati'

Dagli Stati Uniti la situazione viene giudicata preoccupante, il portavoce del Pentagono ha assicurato nuovi rifornimenti all’esercito di Kiev. "La situazione sul campo di battaglia in questo momento in Ucraina è difficile", ha detto. Gli ucraini "continuano ad adottare misure per difendere il proprio territorio e faremo tutto il possibile per fornire loro le munizioni e i rifornimenti critici di cui hanno bisogno", ha aggiunto il portavoce. "Inutile dire che questa pausa nell'assistenza alla sicurezza non sia stata utile", ha sottolineato riferendosi allo stallo al Congresso sui nuovi aiuti. Mosca "ha sfruttato la situazione sul campo di battaglia e sta cercando di fare progressi. Per quanto incrementali possano essere, è certamente preoccupante". Ieri, nella sua visita a sorpresa a Kiev, era stato il segretario di Stato americano, Anthony Blinken a promettere nuovi aiuti. Blinken che poi si è concesso una pausa musicale e, in un club della capitale ucraina, ha imbracciato la chitarra e si è esibito in una canzone di Neil Young dedicata al mondo libero, "Rockin'in the free world", per dare forza ed esprimere solidarietà al popolo ucraino.

In fuga dal nord est

Mentre il sindaco di Kharkiv esclude un'evacuazione della città, sono quasi 8mila le persone che hanno abbandonato i centri abitati della regione limitrofa a fronte dell'avanzata russa, quattrocento delle quali nelle ultime 24 ore. Le truppe russe hanno conquistato altri due villaggi nella regione ucraina di Kharkiv: Glubokoe e Lukiantsy. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca