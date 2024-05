Ucraina, raid intensi su Kharkiv. Lavrov, se l'Occidente vuole combattere Mosca è pronta

“Se i Paesi occidentali vogliono risolvere il conflitto ucraino sul campo di battaglia Mosca è pronta”. A dirlo è il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov parlando al Consiglio della Federazione chiedendo la fiducia per la riconferma della sua carica. Tra i temi anche della conferenza di pace che si terrà in Svizzera a giugno, e a cui Mosca - sostiene - non è stata invitata. “Vogliono decidere tutto loro e trattarci come uno scolaro cattivo” ha affermato Lavrov. Intanto da Roma, dove ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto che i negoziati di pace sarebbero possibili se Putin fermasse i bombardamenti. "Dopo la seconda guerra mondiale abbiamo costruito un ordine di pace, basato sulla sovranità legittima dei Paesi membri e sui diritto internazionale. La Russia sta sfidando tutto questo" ha aggiunto von der Leyen.





I COMBATTIMENTI

Tutto mentre proseguono i combattimenti. Nella città russa di Belgorod si registrano almeno 19 morti nel crollo di un condominio colpito, nelle scorse ore, da un attacco attribuito all'Ucraina. Kiev ha fatto sapere di aver agito con dei droni su due siti energetici, un terminale petrolifero a Belgorod e una sottostazione elettrica a Lipetsk, non lontano dal confine. Sono invece una trentina le località sotto il fuoco russo nella regione di Kharkiv, da cui sono state evacuate quasi seimila persone. Lo ha spiegato il governatore sui social, parlando di attacchi con artiglieria e colpi di mortaio. Raid particolarmente intensi nella città di Vovchansk, dove si registrano continui bombardamenti. Secondo fonti ucraine la zona si sta trasformando inNel nord-est dell'Ucraina ci sarebbero più di trentamila soldati russi.