Ucraina, visita nel Regno Unito per Zelensky. Rishi Sunak si appella agli alleati per aiutare Kiev

"Bentornato Zelensky" si legge sul profilo Twitter del premier britannico, allegata alla foto di un abbraccio tra i due presidenti. Sullo sfondo l’elicottero militare che ha portato il leader ucraino a Chequers, nella residenza ufficiale di campagna di Sunak. "Il Regno Unito è un leader quando si tratta di espandere le nostre capacità a terra e in volo", ha detto Zelensky, che assicura che i due Paesi stanno lavorando per la vittoria e che nel prossimo futuro saranno annunciate decisioni molto importanti. Un'ulteriore visita a sorpresa in Europa per il Presidente ucraino dopo quelle in Italia, Francia e Germania.

ZELENSKY COME CHURCHILL

Rishi Sunak ha accolto Zelensky in una stanza della residenza estiva del premier britannico in cui - ha spiegato - Winston Churchill pronunciò molti dei suoidurante la Seconda guerra mondiale.- ha affermato il premier inglese -di Zelensky e dell'Ucraina sonoPoi la conferma di una nuova fornitura militare a Kiev, tra cui centinaia di missili di difesa aerea e sistemi aerei senza pilota, come droni d’attacco a lungo raggio, con una portata da più di duecento chilometri. I due Paesi hanno fatto sapere di star lavorando alla creazione di una coalizione per i jet da guerra da fornire a Kiev, mentre Sunak ha confermato che inizierà" l'addestramento da parte britannica dei piloti ucraini per i caccia F-16, all'interno di un programma annunciato a febbraio da Londra.