Ucraina, Zelensky a Washington: "La guerra di Putin è contro tutta l'Europa, vuole dividerci"

L'Ucraina combatte per difendere la libertà. E' questo il succo del discorso del presidente Zelensky volato a Washington per chiedere nuovi aiuti militari agli Stati Uniti. Secondo il presidente ucraino la Russia sta cercando nuovi alleati all'estero ma anche in America tramite la disinformazione, una visita quella di Zelensky voluta da Biden in persona che punta ad un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev entro la fine del mese.

ZELENSKY: "L'UCRAINA NON CROLLERA'

"La guerra della Russia contro l'Ucraina è in realtà una guerra contro tutta l'Europa libera". Lo ha detto Zelensky a Washington sottolineando che "Putin vuole dividere l'Europa per la prima volta dalla caduta del muro di Berlino. Putin deve perdere, così che tutti i suoi possibili emuli ricevano un messaggio forte e chiaro". "L'Ucraina non crollerà e così l'Europa non crollerà, siamo l'ultima frontiera ad est", ha sottolineato il presidente ucraino, ammonendo che lo zar "deve essere fermato all'inizio, prima che minacci altri Paesi, come i Baltici. "Il mondo ci guarda", ha sottolineato. "I ritardi a Capitol Hill sono quello che vuole Vladimir Putin. Quei ritardi gli fanno credere che la libertà e la democrazia siano al collasso". Zelensky comunque si è detto "fiducioso come all'inizio della guerra che la libertà prevarrà" e ha promesso che dirà a Joe Biden e al Congresso "quali risultati si otterranno nel 2024"





IL CDS ITALIANO: "PIENO SOSTEGNO ALL'UCRAINA"

Il Consiglio Supremo di Difesa ha "esaminato la situazione della guerra in Ucraina e ha ribadito la ferma condanna dell'aggressione operata dalla Federazione Russa e il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina nella sua difesa contro l'invasore. Il Consiglio ha convenuto sulla ricerca, in stretto accordo tra i partner europei e atlantici, di prospettive che permettano di giungere a una pace che sia giusta e duratura, in conformità al diritto internazionale, e per l'avvio di un piano di ricostruzione dell'Ucraina". Lo si legge in una nota del Quirinale al termine del Consiglio Supremo di Difesa.