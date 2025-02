Ucraina: Zelensky, pronti a scambiare territori con Mosca, trattative solo con garanzie Usa

A pochi giorni dal terzo anniversario dell’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, la fine del conflitto potrebbe passare per uno scambio di territori: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto a rinunciare all’area di influenza russa nella regione di Kursk in cambio di altri territori. Intanto, potrebbe essere vicino un incontro con il presidente americano Donald Trump, a cui chiedere garanzie in fase negoziale con Mosca.

Chieste garanzie agli Stati Uniti

“L'Europa da sola non sarebbe in grado di fornire le garanzie di sicurezza che l'Ucraina chiede per mettere fine alla guerra”, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ribadendo la necessità che gli Stati Uniti continuino a sostenere militarmente Kiev. "Ci sono voci secondo cui l'Europa potrebbe offrire garanzie di sicurezza senza gli americani, e io dico sempre di no", ha affermato il presidente ucraino in un'intervista al Guardian. "Le garanzie di sicurezza senza l'America non sono vere garanzie di sicurezza", ha aggiunto. Zelensky ha quindi sottolineato che per la sicurezza dell'Ucraina è fondamentale che il sostegno militare degli Stati Uniti continui, citando l'esempio dei sistemi di difesa aerea Patriot.