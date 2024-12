Udine, nonna va a prendere il nipote a scuola e porta via il bambino sbagliato

Un papà, come tutti i giorni, va a prendere suo figlio a scuola, ma, appena arriva, il bambino non c’è. Subito si teme il peggio ma in realtà non immagina che, per errore, è stato prelevato dalla nonna di un suo compagno. È successo oggi, in una scuola primaria di Udine, come viene riportato dal Messaggero Veneto.

La nonna, che ha accidentalmente prelevato un bambino non accorgendosi che non era suo nipote, sarebbe stata ingannata dal cappuccio e dalla sciarpa indossate dal piccolo.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la nonna, una volta preso il bambino, si era allontanata dalla scuola elementare diretta all’attività sportiva dove avrebbe dovuto accompagnare il nipote. È stato poi l’allenatore di calcio ad accorgersi dell’errore.

Solo a quel punto l’anziana, è tornata verso la scuola per riportare il “bambino sbagliato”. Nel frattempo alla scuola primaria erano già iniziate le ricerche dell’alunno scomparso, con l’arrivo delle Forze dell’Ordine.

I militari del Nucleo radiomobile avevano già analizzato le immagini registrate dalle telecamere della scuola, in particolare quelle poste all'ingresso. Nei video si vedono un bambino che indossa cappuccio e sciarpa e la nonna: i due si danno la mano e si allontanano. La descrizione del piccolo era già stata diramata alle altre pattuglie presenti in città. Saranno i carabinieri, dopo aver sentito tutte le persone coinvolte, a chiarire che cosa sia accaduto esattamente e come sia stato possibile l'equivoco.