Ue, raggiunto l'accordo sul Green Pass, la prossima estate permetterà di viaggiare più liberamente in Europa

Si chiamerà Eu Digital Covid Certificate, Certificato digitale Eu Covid, e permetterà di viaggiare più liberamente tra i paesi dell’Unione, in vista dell’estate che segnerà il lento e graduale ritorno alla normalità . Dopo giorni di trattative Ieri è stata raggiunta l’intesa tra Parlamento, Consiglio e Commissione europei sul cosiddetto "Green Pass". Il Documento attesterà l’avvenuta vaccinazione contro il coronavirus con preparati approvati dall’Ema, l’esecuzione recente di un tampone negativo o che il possessore ha superato l’infezione. Sarà valido per 12 mesi e sarà sia in formato digitale che cartaceo. L’intesa permetterà ai singoli Paesi di emettere certificati simili e che questi siano riconosciuti da tutti gli Stati membri. Dunque, non si potranno imporre ai cittadini stranieri quarantena, auto isolamento o tamponi, salvo casi eccezionali. Eventuali misure restrittive dovranno essere comunque notificate agli altri membri dell’Unione e alla Commissione almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore.

Pronto per il primo luglio

Il Certificato, dunque, non sarà un documento di viaggio e comunque non servirà per garantire la libera circolazione ma per evitare di eseguire ulteriori adempimenti. Per l’entrata in vigore ci sono però alcuni passaggi: l’accordo sarà sul tavolo della commissione europarlamentare Libertà civili il prossimo 26 maggio per poi approdare al Parlamento in seduta plenaria dal 7 al 10 giugno; successivamente dovrà essere approvato dal Consiglio Ue. In ogni caso non dovrà essere recepito dai singoli ordinamenti dei 27 Paesi dell’Unione perché, essendo un regolamento comunitario e non una direttiva, entrerà subito in vigore. Presumibilmente dal primo luglio il certificato comparirà tra i documenti di viaggio. “Abbiamo consegnato questo nuovo strumento a tempo di record per salvaguardare la liberta' di movimento per tutti i cittadini”, ha dichiarato il commissario europeo alla giustizia Didier Reynders. Da segnalare però quanto detto ieri dal direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della Sanità per l'Europa, Hans Kluge, durante una conferenza stampa: "In questo momento, di fronte a una continua minaccia e a nuova incertezza, dobbiamo continuare a esercitare cautela e ripensare o evitare i viaggi internazionali. I vaccini possono essere la luce alla fine del tunnel, ma non possiamo essere accecati da quella luce” ha detto Kluge.