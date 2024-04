Turchia, Istanbul: violento incendio in un palazzo di 16 piani, 29 morti a causa delle fiamme

L’incendio è scoppiato in un night club situato nel piano seminterrato di un edificio di 16 piani a Istanbul nel distretto di Besiktas, nella parte europea della città. Il bilancio più attuale delle autorità turche parla di 29 morti e una decina di feriti, alcuni in gravi condizioni a causa delle fiamme e il fumo che si è sviluppato nel corso dell’incendio. Il locale, il Club Masquerade, inaugurato nel 1987, si trovava, al momento dell’incendio, chiuso per interventi di ristrutturazione, programmati durante il periodo del Ramadan. Il ministro della Giustizia turco Yilmaz Tunc ha ordinato l'apertura di una indagine sull'incendio. Lo ha annunciato lo stesso ministro su 'X' aggiungendo che sono stati spiccati cinque mandati di arresto, tra cui tre gestori del locale e una responsabile della ristrutturazione. "Sono in corso l'ispezione del sito e gli sforzi per raccogliere le prove. Una squadra di tre esperti specializzati in sicurezza sul lavoro e incendi sta continuando il proprio lavoro per determinare la causa dell'incendio", ha affermato Tunc. L'unica cosa certa è che tutte le persone rimaste uccise erano operai che lavoravano per la ristrutturazione del locale notturno di Istanbul. I soccorritori non sono riusciti a salvarli dalle fiamme che li hanno intrappolati all'interno.