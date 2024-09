UEFA Europa League: RTL 102.5 acquisisce i diritti di radiocronaca integrale delle partite della As Roma

RTL 102.5 ha acquisito i diritti per la trasmissione delle radiocronache integrali delle partite della AS Roma nella stagione 2024/2025 di UEFA Europa League.

A partire dalla prima fase e per tutto il percorso della Roma nella competizione, i tifosi potranno seguire in diretta su RTL 102.5 ogni istante delle partite, con cronache dettagliate, approfondimenti, interviste e commenti post-gara. Con questo accordo, RTL 102.5 rafforza la sua posizione di emittente leader nel settore dello sport e dell’intrattenimento, continuando a offrire contenuti di qualità ai milioni di ascoltatori che la scelgono ogni giorno.

DOVE SEGUIRE LA RADIOCRONACA DELL’AS ROMA

Tutti gli ascoltatori potranno sintonizzarsi sulle frequenze di RTL 102.5 e sui canali dell’emettente (36 del digitale terrestre, 736 di Sky) o seguire le dirette in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

“Questo accordo rappresenta un ulteriore importante traguardo per RTL 102.5, che ribadisce il suo impegno a trasmettere l'emozione del grande calcio ai suoi ascoltatori, offrendo una copertura completa e in tempo reale di tutte le sfide europee del club giallorosso, in tutta Italia: da Enna ad Aosta”, racconta Lorenzo Suraci, Presidente del Gruppo RTL 102.5.

LA SQUADRA DI RTL 102.5 CHE RACCONTERÀ I MATCH

Confermata la grande squadra di radiocronisti – impegnati anche nella Champions League. Per le radiocronache della Roma scendono in campo: Paolo Pacchioni, Massimo Caputi, Tommaso Angelini e Nicolò Pompei.