Ultimo e "Solo", è uscito il quarto album del cantautore romano, presentato a RTL 102.5 con Paola Di Benedetto

IL 22 ottobre è il giorno. Niccolò Moriconi, neI minuti precedenti al suo quarto album, è stato ospite di Paola Di Benedetto, negli studi di Rtl 102.5, in radio e radiovisione. in una intervista a cuore aperto. Come la lettera, affidata ai social in cui, nel mese di luglio, Ultimo raccontava l’imminente uscita dell’album e la sua costruzione. “Solo” è prodotto da Ultimo Records, con una copertina che ricorda molto le precedenti, dove il cantautore romano appare in primo piano in bianco e nero. Ultimo ha pubblicato quattro album in studio e venti singoli tra il 2017 e il 2021; ma ha anche collaborato con altri artisti. Per lui 44 dischi di platino e 18 dischi d'oro, che sono 2.840.000 copie certificate FIMI La certificazione più alta per gli album in studio è stata la il quintuplo disco di platino per le oltre 250.000 copie vendute ottenuta da Peter Pan,



CANZONI COME FIGLI

Nel corso del count-down Ultimo ha detto: “le mie canzoni sono come figli”. “Io uso molto i social, ma quando si va oltre, quando commentano con suggerimenti tipo perché non fai canzoni più allegre, ecco che esco.” Mentre si avvicinava la mezzanotte ecco che Ultimo tramette tutta la sua voglia di incontrare la gente: “Non vedo l’ora di fare il primo concerto, non sto nella pelle. Durante il Lock- Down mi sono chiuso nella mia casa dei sogni, con quattro amici ed un pianoforte. Non ho fatto altro che suonare, comporre e pensare a quando finalmente sarò in uno stadio a suonare. Quando apro l'anima, quando sono sul palco sono in pace. Io non trovo soddisfazione nelle cose materiali.





LA COPERTINA NATA PER CASO

"Quando stavamo facendo gi scatti per la copertina del disco, siamo passati dalla ricerca del semplice, ad un significato più profondo, come può essere una mano sul collo. L'ho poggiata lì. E abbiamo deciso. A pochi istanti dalla uscita del suo lavoro, ancora sollecitato da Paola di Benedetto, ecco la riflessione sul suo quarto album. "La musica può piacere o no, in questi disco c'è la verità, Negli altri avevo messo anche un po' di immaginazione. Ora andiamo a festeggiare con qualche amico stretto.