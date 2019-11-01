Un altro asteroide in arrivo, il terzo in otto giorni

Un altro asteroide in arrivo, il terzo in otto giorni

Un altro asteroide in arrivo, il terzo in otto giorni

Redazione Web

01 novembre 2019, ore 18:00
agg. 11 novembre 2019, ore 14:56

Passerà questa sera a 210mila chilometri dalla Terra, appena più della metà della distanza media della Luna

E' il terzo passaggio ravvicinato di un asteroide in otto giorni: dopo l'arrivo di 1998 HL1 il 25 ottobre e quello di 2019 UB8 del 28 ottobre, arriva 2019 UG11, scoperto lo scorso 29 ottobre dal programma di sorveglianza Mount Lemmon Survey, dell'Università dell'Arizona. Il passaggio ravvicinato è previsto per stasera alle 21.42 ora italiana. Il momento migliore per osservarlo dall'Italia è la seconda parte della notte, quando l'asteroide si muoverà tra le stelle dell'Auriga, della Lince e dell'Orsa Maggiore. La distanza minima dalla Terra prevista è di soli 210.000 chilometri, "appena più della metà della distanza media della Luna, ma che rimane tuttavia di assoluta sicurezza", osserva l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. Il nuovo arrivato è un po' più grande degli asteroidi che lo hanno preceduto, con un diametro stimato tra 13 e 29 metri: "è un po' più grande - rileva Masi - rispetto all'asteroide che nel febbraio 2013 è esploso nei cieli di Čeljabinsk". 

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Luna 9: sessant’anni fa un veicolo si posava per la prima volta sulla luna

    Luna 9: sessant’anni fa un veicolo si posava per la prima volta sulla luna

  • Calciomercato, tutti i trasferimenti dell'ultima giornata del mercato invernale

    Calciomercato, tutti i trasferimenti dell'ultima giornata del mercato invernale

  • Dramma a Paduli , nel beneventano, una donna è in fin di vita, il marito gli ha sparato con un fucile

    Dramma a Paduli , nel beneventano, una donna è in fin di vita, il marito gli ha sparato con un fucile

  • A Niscemi si prova a tornare alla normalità: oggi il rientro in classe con gli psicologi

    A Niscemi si prova a tornare alla normalità: oggi il rientro in classe con gli psicologi

  • Leonardo, a Roma un evento che mette al centro le Stem, la Difesa e il futuro

    Leonardo, a Roma un evento che mette al centro le Stem, la Difesa e il futuro

  • RTL 102.5 RACCONTA LA FESTA DI SANT’AGATA

    RTL 102.5 RACCONTA LA FESTA DI SANT’AGATA

  • FABIO CICILIANO A RTL 102.5: “FRANA ANCORA IN MOVIMENTO, MA STA RALLENTANDO"

    FABIO CICILIANO A RTL 102.5: “FRANA ANCORA IN MOVIMENTO, MA STA RALLENTANDO"

  • MATTEO SALVINI A RTL 102.5: “NEL PACCHETTO SICUREZZA PROPORRÒ FERMO PREVENTIVO FINO A 24 ORE"

    MATTEO SALVINI A RTL 102.5: “NEL PACCHETTO SICUREZZA PROPORRÒ FERMO PREVENTIVO FINO A 24 ORE"

  • A Niscemi oggi riaprono le scuole. Equipe di psicologi per gli studenti, ma anche per le famiglie e il personale scolastico

    A Niscemi oggi riaprono le scuole. Equipe di psicologi per gli studenti, ma anche per le famiglie e il personale scolastico

  • Askatasuna, arrestato uno dei presunti aggressori dell’agente circondato e malmenato durante gli scontri di ieri a Torino

    Askatasuna, arrestato uno dei presunti aggressori dell’agente circondato e malmenato durante gli scontri di ieri a Torino

La nuova casa di Papa Leone XIV: una mansarda senza sfarzo di colore bianco

La nuova casa di Papa Leone XIV: una mansarda senza sfarzo di colore bianco

L'indiscrezione è del quotidiano La Repubblica. La camera da letto non affaccia più su Piazza San Pietro

L'estate di San Martino: ecco perché le temperature sono così alte. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

L'estate di San Martino: ecco perché le temperature sono così alte. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

Il Nord sarà sotto la protezione dell'alta pressione, il Centro godrà di belle giornate di sole, il meridione beneficerà un po' meno del 'bonus San Martino

"Io non posso entrare": ingresso vietato ai Maranza in un ristorante di Palermo. La provocazione dello chef Natale Giunta

"Io non posso entrare": ingresso vietato ai Maranza in un ristorante di Palermo. La provocazione dello chef Natale Giunta

“Questi soggetti vanno nella movida, non per stare bene, ma per fare risse", dice lo chef palermitano