Un milione di mamme maltrattate durante il parto

21 settembre 2017, ore 09:56
“Una donna su 4 è vittima di azioni lesive della dignità”
Un milione di mamme italiane vittime di violenza ostetrica durante il travaglio o il parto: lo riporta una ricerca realizzato dalla Doxa per conto dell'Osservatorio sulla Violenza Ostetrica in Italia. Esperienze così traumatiche, stando alle testimonianze raccolte, che avrebbero spinto il 6% delle donne negli ultimi 14 anni a scegliere di non affrontare una seconda gravidanza. Per ‘violenza ostetrica’ s’intende l’appropriazione dei processi riproduttivi della donna da parte del personale medico.
