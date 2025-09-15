Un ritorno al TG: Attilio Romita e Michele Cucuzza in Rai. Ecco dove sono andati in diretta...
15 settembre 2025, ore 17:00
I due giornalisti, con una lunga storia professionale alle spalle, sono stati arruolati nel cast di "Bella Ma' di sera"
Giacca e cravatta. Eleganza. Attilio Romita e Michele Cucuzza rispolverano i ferri del mestiere e tornano in tv, su Rai2, a Bella Ma' di sera - il programma condotto da Pierluigi Diaco. I due giornalisti, con una carriera lunghissima alle spalle, sono stati per anni punto di riferimento per milioni di italiani incollati alla tv: Romita alla conduzione del Tg1 delle 20, Cucuzza prima al Tg2 e poi a La vita in diretta.
IL RITORNO IN TELEVISIONE DOPO IL GRANDE FRATELLO
Romita e Cucuzza vanno in video con Flora Canto in un segmento chiamato “Tiggì Trio”: tre professionisti, tre amici che commentano i fatti più curiosi della settimana. Si tratta di una vera novità che è piaciuta molto al pubblico di Rai2, che segue da anni "Bella Ma". Adesso anche nel formato "di sera". Altro che arrugginiti: Romita e Cucuzza mostrano i muscoli davanti alle telecamere.
UNA LUNGA CARRIERA NEI TG
Da Bari a Roma. Andata e ritorno. Romita, barese doc, arriva nella Capitale negli anni Novanta: Giornale-radio con Luca Giurato e poi al Tg2 delle 13 come conduttore. La scalata arriva subito e viene ribattezzato "cintura nera del gobbo" per la sua capacità unica nel leggere le notizie in diretta. Questo gli vale come promozione a conduttore del TG1, dove arriva all'edizione delle 20. Chiude la carriera come capo della redazione Rai della Puglia. Lo chiama Signorini per il Grande Fratello come concorrente ed il pubblico impara a conoscerlo per le sue grandi doti comunicative. A Bari trova il suo grande amore: Mimma, una donna splendida.
LEGGI ANCHE - L'EX MEZZOBUSTO DEL TG1 SI SPOSA: "ATTILIO ROMITA CONVOLA A NOZZE CON MIMMA"
Michele Cucuzza, dalla Sicilia a Milano passando per Roma, diventa presto uno dei volti di riferimento dell'informazione Rai a cavallo degli anni Novanta e Duemila. Prima al Tg2 come inviato e poi conduttore. I suoi occhi blu e la sua grande eleganza colpiscono il pubblico: presto trasloca e arriva a "La vita in diretta", un format che da Rai2 arriva su Rai1 dopo il lancio di Piero Vigorelli (il primo conduttore di quel format). Cucuzza conquista il pubblico: professionalità, simpatica, eloquenza. Diventa il volto simbolo del pomeriggio italiano.
LEGGI ANCHE - Michele Cucuzza torna a condurre il TG, "Adesso il cerchio si chiude..."
Argomenti
Attilio Romita
Bella Ma
Grande Fratello
Michele Cucuzza
Rai2