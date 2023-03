L'EX MEZZOBUSTO DEL TG1 SI SPOSA: "ATTILIO ROMITA CONVOLA A NOZZE CON MIMMA"

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Innamorati. Felici. Attilio Romita, ex mezzobusto del Tg1, si sposa con Mimma Fusco. Dopo l'esperienza al Grande Fratello vip, dove Romita è rimasto in gioco per sei lunghi mesi nella casa di Cinecittà, arriva l'annuncio. E' il settimanale Chi, diretto da Massimo Borgnis, a parlarne nel numero in edicola questa settimana. "Le ho fatto la proposta appena uscito dal GF Vip”, racconta Romita mostrando l'anello.

Romita, dopo una lunga permanenza in Rai (prima al Tg2 e poi al Tg1), è stato definito dai suoi colleghi "cintura nera del gobbo" per l'abilità di conduzione. Nella casa del Gf vip ha rispolverato i ferri del mestiere: ha condotto il telegiornale del Grande Fratello senza perdere la sua verve comica. Si è persino travestito da maga Attilia.





TUTTO SUL MATRIMONIO TRA ROMITA E LA FUSCO

Le nozze, stando a quanto raccontano Romita e Mimma, verranno celebrate entro la fine del 2023. "Alfonso, voglio che sia tu il testimone di Mimma. È molto affascinata da te”, svela ancora l'ex mezzobusto del Tg1. Che con il Gf vip ha riassaporato una nuova popolarità. "Ho ritrovato me stesso, ho capito quanto è importante il mio grande amore. Abbiamo fatto una grande fatica per ritrovarci, è ancora nervosa", conclude Romita. E già si parla del toto-invitati: dal Grande Fratello vip, oltre al conduttore, potrebbero arrivare sicuramente Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro, oltre a Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La Goich, invece, potrebbe essere chiamata a cantare l'Ave Maria in chiesa. Perché il matrimonio sarà celebrato con rito religioso, visto che Mimma è vedova mentre Romita, in precedenza, si è unito solo civilmente alla sua ex moglie. Scelta anche la location: Puglia.