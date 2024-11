Una ciocca di capelli di Diego Armando Maradona sarà battuta all’asta il prossimo 15 dicembre a Parigi

Una ciocca di capelli appartenuta a Diego Armando Maradona sarà battuta all’asta il prossimo 15 dicembre presso la casa Aguttes a Parigi. Si tratta di uno dei tanti oggetti insoliti che saranno messi in vendita in questa particolare occasione. I collezionisti di Napoli e argentini sono avvisati. Per molti fan del grande campione che ha portato lo scudetto a Napoli, è l’occasione di portarsi a casa una vera e propria reliquia. Il Pibe de oro è ancora oggi venerato tra i tifosi partenopei, ma anche tra quelli argentini, che lo ricordano ancora trionfante al Mondiale del 1986, quando guidò i compagni alla vittoria in Messico.





La ciocca

La ciocca di capelli di Maradona che verrà battuta all’asta a Parigi il prossimo 15 dicembre appartiene al lotto 172. A quel numero della casa Aguttes corrisponde l'oggetto "mèche de cheveux" di Diego Maradona. Il cimelio è stato recuperato il 15 maggio 2018 a Palm Jumeirah (Dubai) dal manager Stefano Ceci. L’imprenditore napoletano residente negli Emirati per anni è stato l’assistente dell'ex numero 10 del Napoli dei primi due scudetti.





Il parrucchiere arabo

È stato un parrucchiere arabo a tagliare quella ciocca di capelli che verrà battuta all’asta il prossimo 15 dicembre. Risale al periodo in cui il Maradona allenava il Fujairah. Fu recuperata da Ceci che l’ha conservata per 6 anni. Il cimelio che verrà battuto all'asta ha un valore stimato tra i 35mila e i 50 mila euro, secondo la casa Aguttes. Da precisare che i capelli in questione non hanno nulla a che vedere con il capello esposto all'interno del Bar Nilo a Napoli.