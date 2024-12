Vacanze: tra Natale e Capodanno oltre 16 milioni di turisti in Italia

Le ultime settimane di dicembre si confermano come uno tra i momenti più promettenti per il turismo nel nostro Paese. A fare il punto sulle preferenze degli italiani e sulle aspettative dei professionisti del settore, un’indagine curata dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti. Le strutture ricettive sono preparate per accogliere i 16,3 milioni di turisti attesi per il periodo delle festività, un dato in leggera flessione rispetto al 2023. La maggior parte dei nostri connazionali si orienterà su località di montagna o città d’arte.





I numeri

Le stime elaborate nel report sono state calcolate a partire da un sondaggio somministrato a un campione di 1225 imprenditori delle ricettività. Emerge una sostanziale stabilizzazione degli arrivi, se non un vero e proprio rallentamento rispetto alla crescita significativa registrata negli anni del post pandemia. La flessione si concretizza in un -1,5% rispetto allo scorso anno, dovuto anche a una riduzione dei visitatori stranieri. Nel 2023, infatti, le presenze avevano superato quota 16,5 milioni. A questi si unisce l’incertezza dei turisti italiani, inibiti da un livello dei prezzi ancora molto elevato, e di quelli stranieri, alle prese con un diffuso peggioramento dell’economia anche interno all’area euro (pensiamo a paesi come Francia o Germania); incertezza che pesa sulle scelte dei vacanzieri, sicuramente più cauti rispetto al passato. Nonostante le difficoltà del periodo, però, la quota della domanda estera sarà composta prevalentemente da tedeschi, statunitensi, francesi, spagnoli, britannici, svizzeri, brasiliani e canadesi. Dei 16,3 milioni di turisti in totale, circa 9,3 saranno italiani (57%), mentre i restanti 7 milioni (43%) saranno stranieri. Guardando anche agli arrivi extra-Ue, risultano in diminuzione le prenotazioni da Giappone, Cina, India, Russia.





Le mete

Tra le località preferite dai vacanzieri di questo periodo, si segnalano soprattutto le città d’arte e le zone di montagna. In particolare, le mete sciistiche saranno le più scelte, con un leggero incremento delle presenze atteso nell’intorno dello 0,3%. I gestori delle strutture ricettive sperano in un miglioramento dei dati, sull'efficacie delle opportunità alle opportunità last minute.

Anche le città, i centri d’arte e i borghi intercetteranno una quota rilevante di turisti, soprattutto stranieri. Tra le principali nazionalità attese: Germania, Svizzera, Scandinavia, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi.