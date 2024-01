Valanga in Val Formazza, morti due escursionisti milanesi. In corso il recupero delle due salme Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il primo tragico incidente naturale sulle montagne italiane del 2024 è avvenuto nella zona del Lago del Toggia intorno a quota 2200 metri, nel comune di Formazza, in provincia di Verbania. Nel pomeriggio sono state trovate le salme di due escursionisti travolti da una valanga. L'allarme era stato lanciato intorno alle 12, dai guardiani della diga che hanno assistito all'evento e affermavano di aver visto due persone travolte. Il Servizio Regionale di Elisoccorso nonostante il forte vento in quota, è riuscito a portare sul posto il tecnico e l'unità cinofila da valanga del Soccorso Alpino che hanno individuando un primo corpo all'interno della neve e, in seguito grazie alla segnalazione del cane da valanga, il secondo corpo all'interno del lago. Entrambi erano già privi di vita. "I nostri ospiti stamattina sono scesi tutti, ma qua c'è tanta gente che sale senza neanche passare dal rifugio". Questo è quanto riferiscono all'Ansa dal rifugio Maria Luisa, che si trova nella zona. E ancora: "E' successo qualcosa in un punto oltre alla casa guardiani delle diga del lago, ma non sappiamo nient'altro.





GASPARRI: "STIAMO CERCANDO DI RECUPERARE LE DUE SALME"

"Stiamo procedendo al recupero delle salme delle due persone che sono state travolte dalla valanga. Si tratta di due ciaspolatori che erano in gita con i loro cari". Lo fa sapere Matteo Gasparini del Soccorso alpino e speleologico piemontese riguardo all'intervento per le due vittime della valanga in Val Formazza. "Alcuni testimoni hanno visto il distacco della valanga e le persone che venivano travolte. L'intervento è stato fatto già con delle persone del Soccorso che erano in zona, dopodiché è intervenuta la stazione di Formazza e l'elicottero dell'elisoccorso del 118 - continua - Grazie all'unità cinofila a bordo dell'elisoccorso, sono state individuate entrambe le salme, una all'interno della valanga e l'altra è stata trasportata dalla massa nevosa all'interno del lago. Si è quindi provveduto a chiamare i vigili del fuoco con il nucleo subacqueo. In questo momento si sta cercando di recuperare entrambe le persone".