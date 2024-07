Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello presto genitori bis: la figlia Giulietta avrà una sorellina

È tramite un post su Instagram che Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno annunciato la seconda gravidanza: «“È sicuramente una femmina Dottore!” La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina» si legge sulla piattaforma social. Ad accompagnare la descrizione, una serie di scatti dolcissimi in cui Francesca mostra le sue curve, mentre Valentino utilizza uno stetoscopio per sentire il battito della futura bimba e simula i panni di un “dottore”, proprio come viene soprannominato fin da quando era piccolo. In compagnia della coppia, anche la figlia nata due anni fa, Giulietta. Tantissimi i commenti di gioia e di congratulazioni per la coppia: tra i vari messaggi, Valentina Ferragni scrive: «Ma che bello Fancy! Congratulazioni a voi», «Che spettacolo! 1+1=11» da parte di Luca Argentero, e non manca un commento da parte del profilo ufficiale di MotoGP che recita: «Le notizie più belle! Auguri a tutta la famiglia. Non vediamo l’ora di accoglierla nel paddock!».





Il desiderio di una famiglia allargata

La coppia, nata nel 2016, non vede l’ora di conoscere la futura sorellina di Giulietta. A dicembre, ospite nel podcast di Diletta Leotta, era stata proprio Francesca Sofia Novello ad esprimere l’intenzione di allargare ancora la famiglia: «Giulietta sicuramente avrà un fratellino o una sorellina. Io sono cresciuta con mia sorella e ho avuto la fortuna di condividere tutto con lei. La condivisione è una cosa che fa la differenza nel processo di crescita, soprattutto nella situazione di Giulietta che è la principessina di casa, super coccolata. L’idea che debba dividere un gioco e tutto quello che ha credo sia educativo. Ho sempre sognato di avere una famiglia numerosa». Nella stessa occasione, aveva rivelato più dettagli sulla sua prima gravidanza e su Giulietta: «Non ho voluto dire a Valentino la mia gravidanza fino a dopo il weekend di gara, perché non volevo distrarlo. Poi la domenica ha avuto una caduta e ha deciso di non ripartire. Quando è tornato a casa gli ho dato la bella notizia e lui mi ha confessato che pensava di lasciare le corse. Ci siamo abbracciati e consolati. Giulietta è una bimba appassionata di moto e non perde mai un’occasione per andare al ranch».