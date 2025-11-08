Vasto (Chieti): che accadrà alla famiglia che vive nel bosco, con tre bimbi piccoli, senza confort e senza scuola?

Vasto (Chieti): che accadrà alla famiglia che vive nel bosco, con tre bimbi piccoli, senza confort e senza scuola?

Vasto (Chieti): che accadrà alla famiglia che vive nel bosco, con tre bimbi piccoli, senza confort e senza scuola? Photo Credit: ANSAFoto.it

Maria Paola Raiola

08 novembre 2025, ore 18:30 , agg. alle 18:44

Il Tribunale de L'Aquila deve decidere se lasciare i figli alla coppia anglosassone che ha scelto di vivere lontano dalla civiltà: i bimbi, di otto e sei anni non vanno a scuola e abitano in un casolare senza acqua corrente

 Una vicenda che è emersa nella sua complessità solo da pochi mesi, ma che ora è  nelle mani della legge italiana. La Procura dei minori ha chiesto la sospensione della potestà e l'affidamento temporaneo dei tre bambini, parlando di "grave pregiudizio" per la loro crescita. La decisione finale spetta ora al giudice dell'Aquila. Per il momento, i piccoli restano con i genitori, sotto osservazione.

Idea di famiglia 'non convenzionale'

Saliti alla ribalta delle cronache, nonostante non ne sentissero la necessità, loro, mamma Catherine Birmingham, australiana di 45 anni, ex insegnante di equitazione, e papà Nathan Trevallion, 51enne inglese, artigiano ebanista,difendono questa singolare e a tratti divisiva scelta di vita.  Quella, cioè, di vivere con i tre figli, una bimba di otto e due gemelli di sei anni, in un'ex casa colonica circondati da animali e silenzio, a pochi chilometri dal mare di Vasto, in provincia di Chieti.  Una scelta che hanno ribadito, in queste settimane, di portare avanti nel rispetto delle regole:"Assicuriamo istruzione e sanità ai bambini", hanno dichiarato, quando la loro vicenda è diventata di dominio pubblico e ha perciò innescato un dibattito vivace, oltre a far mettere in moto la macchina della giustizia. I bimbi non vanno a scuola, studiano a casa con mamma e papà, ma ogni anno si sottopongono a un test in una struttura pubblica. Loro ribadiscono: “Vogliamo liberarci dalla tossicità della vita moderna”

Scoperti per un ricovero in ospedale

Tutto nasce da una intossicazione da funghi: la famiglia chiama i soccorsi e nell'aprile 2025 finiscono in ospedale, poi i servizi sociali arrivano nel casolare della famiglia dopo la segnalazione dei carabinieri. Senza utenze e residenza la famiglia vive in completa autonomia e autosufficienza alimentare. "È una famiglia che cresce i bambini in modo diverso ma che non lede i diritti dell'infanzia - spiega l’avvocato Giovanni Angelucci, che difende la coppia -. Sanità e istruzione sono garantiti. È sospesa la podestà genitoriale ma i bimbi sono affidati a loro". "Non si tratta di un caso di violenza o degrado - dice l’avvocato - ma di una famiglia economicamente indipendente che ha scelto uno stile di vita alternativo, spinta da un ideale di libertà e rispetto per la natura". Ora il giudice aquilano dovrà stabilire se i piccoli possono essere garantiti i diritti a cui nessun bambino può rinunciare, anche se vivesse in un paradiso terrestre.

Argomenti

scuola
bambini
Chieti
famiglianonconvenzionale
Vasto

Gli ultimi articoli di Maria Paola Raiola

Mostra tutti
  • Addio al maestro Beppe Vessicchio: è morto a Roma il direttore d'orchestra più celebre del Festival di Sanremo

    Addio al maestro Beppe Vessicchio: è morto a Roma il direttore d'orchestra più celebre del Festival di Sanremo

  • Gino Cecchettin, papà di Giulia, interviene dopo la rinuncia all'appello per Turetta: verità accertata, ora guardo avanti

    Gino Cecchettin, papà di Giulia, interviene dopo la rinuncia all'appello per Turetta: verità accertata, ora guardo avanti

  • Castelnuovo del Garda: ancora un femminicidio, Jessica

    Ancora un femminicidio: a Castelnuovo del Garda, Jessica uccisa dall'ex a coltellate

  • Udine: una ragazza di 17 anni investita e uccisa mentre va a scuola, stava attraversando sulle strisce pedonali

    Udine: una ragazza di 17 anni investita e uccisa mentre va a scuola, stava attraversando sulle strisce pedonali

  • Medio Oriente: filtra ottimismo dai colloqui di Sharm el-Sheikh, vicina liberazione ostaggi, secondo fonti di Hamas

    Medio Oriente: filtra ottimismo dai colloqui di Sharm el-Sheikh, vicina liberazione ostaggi, secondo fonti di Hamas

  • Formentera: Luisa Asteggiano, la 45enne di Bra, trovata morta in casa non è stata uccisa, libero il compagno

    Formentera: Luisa Asteggiano, la 45enne di Bra, trovata morta in casa non è stata uccisa, libero il compagno

  • La comunità Exodus chiude in bellezza a Peschiera le celebrazioni del 40esimo anniversario della Fondazione

    La comunità Exodus chiude in bellezza a Peschiera le celebrazioni del 40esimo anniversario della Fondazione

  • Concerto straordinario nel Duomo di Milano per i 25 anni della Fondazione Francesca Rava: tra le ospiti, Arisa e Paola Turci

    Concerto straordinario nel Duomo di Milano per i 25 anni della Fondazione Francesca Rava: tra le ospiti, Arisa e Paola Turci

  • Elezioni regionali: Marche e Val d'Aosta alle urne, affluenza in calo solo nelle Marche, dove si vota anche domani

    Elezioni regionali: Marche e Val d'Aosta alle urne, affluenza in calo solo nelle Marche, dove si vota anche domani

  • Torna in carcere il trapper Baby Gang: aveva armi in camera in albergo e a casa

    Torna in carcere il trapper Baby Gang: aveva armi in camera in albergo e a casa

Francesca Barra denuncia un sito in cui le donne vengono spogliate con l'intelligenza artificiale

Francesca Barra denuncia un sito in cui le donne vengono spogliate con l'intelligenza artificiale

La giornalista ha scoperto foto, manipolate, che la ritraevano nuda. E non sarebbe la sola figura nota finita sulla piattaforma per adulti. Indaga la Polizia postale

Fiorenzuola d'Arda: accoltellato su una panchina, è in prognosi riservata, lo ha colpito l'ex della fidanzata

Fiorenzuola d'Arda: accoltellato su una panchina, è in prognosi riservata, lo ha colpito l'ex della fidanzata

Si indaga sul grave episodio: l'uomo ridotto in fin di vita è un 32 enne, aspettava la fidanzata, è arrivato l'ex della donna e lo ha accoltellato. L'aggressore si sarebbe ucciso dopo una fuga. L'auto trovata carbonizzata

E' stato arrestato il conducente del Suv che si è schiantato contro una volante provocando la morte di un poliziotto, e il ferimento di un collega

E' stato arrestato il conducente del Suv che si è schiantato contro una volante provocando la morte di un poliziotto, e il ferimento di un collega

A bordo del mezzo di grossa cilindrata sei persone, oltre il numero consentito. In cinque sono stati rintracciati, tre dei quali minorenni