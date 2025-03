Verso il nuovo presidente del CIO, attesa per l’elezione e pugilato confermato a Los Angeles 2028

Il Comitato Olimpico Internazionale ha avviato i suoi lavori a Costa Navarino, sulla costa greca, in attesa dell’elezione del nuovo presidente, prevista per giovedì. Durante la prima riunione dell’Esecutivo, è stata avanzata la proposta di reintegrare il pugilato nel programma delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La decisione, adesso, dovrà essere ufficialmente approvata dalla 144ª Sessione. Thomas Bach, presidente uscente del CIO, ha espresso ottimismo al riguardo, sottolineando il ruolo fondamentale svolto dal nuovo ente "World Boxing" nel garantire la presenza della disciplina ai Giochi.

ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE, CHI SONO I FAVORITI IN CORSA

L’attenzione ora è concentrata sulla scelta del successore di Bach, in un contesto in cui si intrecciano temi geopolitici di grande rilevanza. Dalla gestione delle Olimpiadi di Los Angeles in un’ipotetica nuova era Trump, alla questione degli atleti transgender, fino alla possibile riammissione degli sportivi russi, il nuovo presidente si troverà ad affrontare decisioni delicate. Sette candidati sono in lizza, ma tre emergono come i principali favoriti: Sebastian Coe, attuale presidente di "World Athletics", Juan Antonio Samaranch Jr., figlio dell’ex presidente in carica dal 1980 al 2001, e Kirsty Coventry, ex nuotatrice olimpica e ministro dello sport e della gioventù dello Zimbabwe. Se Coventry dovesse prevalere, sarebbe la prima donna e il primo rappresentante del continente africano alla guida del CIO. Secondo indiscrezioni, Bach vedrebbe di buon occhio la sua elezione, ma quando interrogato sul tema in conferenza stampa, ha evitato di esprimersi chiaramente. Il presidente uscente ha ribadito di aver già spiegato, durante le Olimpiadi di Parigi, il motivo della sua decisione di lasciare l’incarico: “È il momento giusto per me di fare un passo indietro. Il mondo dello sport ha bisogno di nuove figure alla guida”.