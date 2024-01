"Vi devo dire una cosa.. I said yes!": Diletta Leotta e Loris Karius si sposano. L'annuncio con un post su Instagram

Diletta Leotta si sposa. E la notizia da subito il giro della Rete. La giornalista sportiva, da tempo, è fidanzata con Loris Karius (calciatore tedesco trentenne tutto muscoli e tatuaggi). Tra i due è scoppiato un grande amore, che verrà coronato con le nozze.

"Vi devo dire una cosa.. I said yes!". "Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia".

Su Instagram, con un post, la giornalista sportiva annuncia il matrimonio con Loris Karius, dal loro amore è nata Aria, la loro prima figlia. Adesso gli amanti del gossip si interrogano sulla proposta di matrimonio: quando è avvenuta? Che tipo di anello Loris ha regalato alla bellissima Diletta? Domande a cui, ora, è impossibile rispondere.

I RUMORS SULLA PROPOSTA DI MATRIMONIO

A quanto pare la proposta di matrimonio è arrivata alcuni mesi fa, prima della nascita di Aria visto che la Leotta aveva pubblicato una foto con il pancione e un anello (sospetto).

"Avete presente la frase 'Quando sei felice facci caso', nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando" conclude la conduttrice

Altro rebus: dove si sposeranno Loris e Diletta? Le location da sogno in ballo per il party di matrimonio sono tante: Germania o Italia, innanzitutto? Tra qualche settimana probabilmente i diretti interessati racconteranno qualcosa in più sui social.

Intanto, qualche mese fa, la Leotta aveva raccontato nuovi dettagli sulla storia d'amore con il calciatore. Ecco le sue parole:

"l nostro piano è stare insieme per il resto delle nostre vite, per ora la maggior parte del tempo siamo distanti, così facciamo videochiamate con FaceTime"

I due si sono conosciuti per caso a Parigi in un bar dove lei si trovava con alcune amiche in occasione della settimana della moda. Lui, ai giornalisti, ha raccontato:

"Non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi. Ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo… E’ sempre positiva, sorridente. Ha un carattere solare. Si prende cura di me: quando siamo insieme sto bene”