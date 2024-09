Viareggio: niente carcere, va ai domiciliari l'imprenditrice accusata di aver ucciso l'uomo che l'aveva rapinata

Andrà ai domiciliari, l'imprenditrice viareggina di 65 anni fermata per l’investimento mortale di un uomo di nazionalità algerina, nella notte tra l’8 e il 9 settembre, nella cittadina toscana in cui gode di notorietà perché è proprietaria di un noto stabilimento balneare. Il giudice non ha convalidato il fermo in carcere che pure era stato richiesto dal Pubblico Ministero. Ma ripercorriamo la vicenda

Non volevo uccidere

L’ obiettivo dell’imprenditrice era recuperare la borsa, non uccidere. Lo avrebbe detto la donna, rilasciando una dichiarazione spontanea al Gip di Lucca, davanti a cui si è presentata per l'udienza di convalida del fermo. Provvedimento quest'ultimo poi non convalidato. Il Gip non ha confermato il carcere per lei e ha disposto la misura del braccialetto elettronico. Nel corso dell' udienza, svoltasi al carcere Don Bosco di Pisa dove era stata portata dopo il fermo, la 65enne ha ripercorso quanto accaduto domenica sera, dalla cena con le amiche all'incontro con l'uomo che le ha portato via la borsa. Recuperare il contenuto della stessa sarebbe stato il suo obiettivo, come ha raccontato la donna agli inquirenti. Non avrebbe chiamato poi la polizia subito perché il telefono era rimasto nella borsa. La donna avrebbe anche precisato di non essere stata minacciata con un coltello ma che il 47enne le avrebbe detto che l'avrebbe usato se non le avesse dato la borsa. Da quanto appreso la polizia addosso all'uomo non avrebbe trovato alcuna arma. Sulle modalità del furto, sembrerebbe che l'uomo abbia preso la borsetta, dopo aver aperto la portiera dell'auto della 65enne. A inchiodare la donna, le immagini di una telecamera, posizionata proprio in corrispondenza del luogo in cui è avvenuto l'investimento.