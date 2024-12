Viminale, rafforzare la vigilanza in tutta Italia. Dai mercatini al Giubileo. Vaticano, misure già in vigore sono sufficienti

L'indicazione che arriva dal Viminale, al momento, è che non siamo di fronte ad allarmi specifici per il nostro Paese. Tuttavia l'attenzione resta alta e nella circolare inviata a prefetture e questure il ministero dell'Interno c'è la raccomandazione ad intensificare ulteriormente le attività di analisi e monitoraggio in tutti gli ambienti. L'obiettivo è intercettare i segnali e gli atteggiamenti rilevatori attribuibili a potenziali terroristi per allontanarli tempestivamente dal territorio nazionale. Il ministero guidato da Piantedosi rilancia l'attività delle esplulsioni di soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale, ricordando che nel corso del 2024 sono stati rimpatriati 82 individui.

VATICANO, MISURE SUFFICIENTI

Fonti della sala stampa vaticana rassicurano e affermano che le misure di sicurezza già in vigore nella Città del Vaticano e nelle aree vicine alla Santa Sede sono ritenute sufficienti. Interrogativo più che lecito dopo l'attentato in Germania, in vista dei riti di Natale e dell'apertura dell'anno giubiliare martedì prossimo, giorno della Vigilia. Eventi che, inevitabilmente e come da tradizione, porterà in piazza e per le strade migliaia di persone. Da anni la zona intorno alla Città del Vaticano è particolarmente sotto controllo; negli eventi con molti pellegrini, dall'Angelus alle udienze generali, i presidi vengono rafforzati, ci sono metal detector per accedere in Piazza San Pietro e alla Basilica.