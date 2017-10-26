Vincono le grandi, aspettando Milan-Juve

Vincono le grandi, aspettando Milan-Juve

Vincono le grandi, aspettando Milan-Juve

Redazione Web

26 ottobre 2017, ore 13:20

Il turno infrasettimanale non ha regalato sorprese, ma conferme

Il turno infrasettimanale non ha regalato sorprese, ma conferme. Il Napoli gioca bene, vince ed è in testa. L’Inter sta crescendo e resta seconda, la Juve sta tornando, anche se è meno ermetica di un tempo. Le romane vanno forte, il Toro è in crisi. A Verona si è riscattato il Milan. Già si guarda al prossimo turno di campionato, che presenta una grande classica: sabato alle 18 a san Siro andrà in scena Milan-Juventus. La squadra di Allegri è superiore, ma ora che Montella ha puntellato la panchina i rossoneri cercano l’impresa. Che non dispiacerebbe alle altre squadre di vertice, i cui impegni non sembrano impossibili: il Napoli ospiterà il Sassuolo, l’Inter sarà a Verona con l’Hellas, la Lazio giocherà a Benevento, la Roma riceverà il Bologna.

 Paolo Pacchioni

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Bertolaso: "i feriti riverati a Milano del rogo di Crans Montana tutti fuori pericolo di vita"

    Bertolaso: "i feriti riverati a Milano del rogo di Crans Montana tutti fuori pericolo di vita"

  • Olimpiadi Milano-Cortina 2026, short track, l’Italia vola in casa: oro olimpico nella staffetta mista e Fontana entra nella leggenda

    Olimpiadi Milano-Cortina 2026, short track, l’Italia vola in casa: oro olimpico nella staffetta mista e Fontana entra nella leggenda

  • “Quando meno me lo aspetto”: Federico Zampaglione presenta in diretta su RTL 102.5 il nuovo album dei Tiromancino

    “Quando meno me lo aspetto”: Federico Zampaglione presenta in diretta su RTL 102.5 il nuovo album dei Tiromancino

  • A Bordighera si indaga sulla morte di una bambina di due anni. Arrestata la madre

    A Bordighera si indaga sulla morte di una bambina di due anni. Arrestata la madre

  • Kid Yugi: è record di vendite nella prima settimana per il nuovo album “Anche gli Eroi Muoiono”

    Kid Yugi: è record di vendite nella prima settimana per il nuovo album “Anche gli Eroi Muoiono”

  • Addio a Patrizia de Blanck, opinionista di sangue blu della tv italiana: l'annuncio della morte dalla figlia Giada

    Addio a Patrizia de Blanck, opinionista di sangue blu della tv italiana: l'annuncio della morte dalla figlia Giada

  • Serie A: Pareggio tra Juventus e Lazio. Vincono Inter, Parma e Lecce

    Serie A: Pareggio tra Juventus e Lazio. Vincono Inter, Parma e Lecce

  • Sabotaggio dei treni dell’Alta velocità a Bologna, sarà aperto un fascicolo per terrorismo e attentato ai trasporti

    Sabotaggio dei treni dell’Alta velocità a Bologna, sarà aperto un fascicolo per terrorismo e attentato ai trasporti

  • Pioggia di critiche su Andrea Pucci, il comico rinuncia a Sanremo

    Pioggia di critiche su Andrea Pucci, il comico rinuncia a Sanremo

  • Crans - Montana, in fiamme il memoriale dedicato alle 41 vittime del rogo di Capodanno

    Crans - Montana, in fiamme il memoriale dedicato alle 41 vittime del rogo di Capodanno

Garrincha dal calcio all’Italia

Garrincha dal calcio all’Italia

Ieri il Napoli ha perso in casa per 3-1 contro il Lipsia

Enrico Nigiotti, Dedico X Factor a me stesso

Enrico Nigiotti, Dedico X Factor a me stesso

Il cantautore si racconta a RTL.it

Pronto? Sono Il Conte e vi parlo di Show Dogs

Pronto? Sono Il Conte e vi parlo di Show Dogs

Giampaolo Morelli, Cristiano Malgioglio, Barbara d'Urso e Marco Bocci prestano la voce ai protagonisti della commedia