Vincono le grandi, aspettando Milan-Juve

Il turno infrasettimanale non ha regalato sorprese, ma conferme

Il turno infrasettimanale non ha regalato sorprese, ma conferme. Il Napoli gioca bene, vince ed è in testa. L’Inter sta crescendo e resta seconda, la Juve sta tornando, anche se è meno ermetica di un tempo. Le romane vanno forte, il Toro è in crisi. A Verona si è riscattato il Milan. Già si guarda al prossimo turno di campionato, che presenta una grande classica: sabato alle 18 a san Siro andrà in scena Milan-Juventus. La squadra di Allegri è superiore, ma ora che Montella ha puntellato la panchina i rossoneri cercano l’impresa. Che non dispiacerebbe alle altre squadre di vertice, i cui impegni non sembrano impossibili: il Napoli ospiterà il Sassuolo, l’Inter sarà a Verona con l’Hellas, la Lazio giocherà a Benevento, la Roma riceverà il Bologna.



Paolo Pacchioni

