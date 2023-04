Violenza sessuale sul treno Milano-Bergamo, un arresto

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Il viaggio sul treno regionale trasformato in un incubo per la giovane di 21 anni, immobilizzata tra sedile e finestrino, costretta a subire l’orrore della violenza sessuale in pieno giorno. E’ accaduto lo scorso 5 aprile e oggi la Polizia di Stato ha comunicato di aver arrestato il presunto violentatore, un 36enne egiziano, regolare sul territorio nazionale. Ad incastrarlo l'analisi delle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza presenti a bordo treno e nelle stazioni interessate dal transito dell'uomo, oltre che l'analisi del traffico delle celle telefoniche. Ora è stato trasferito nel carcere di San Vittore in attesa della convalida del fermo.

L’ABUSO SUL TRENO

Una violenza consumata sul treno frequentato ogni giorno da studenti e pendolari, in pieno giorno. L'uomo, dapprima si era mostrato cordiale e disponibile, fornendo alla ragazza informazioni e indicazioni sui treni da prendere, ma all'improvviso, approfittando dell'assenza di altri passeggeri nel frattempo scesi alle rispettive fermate, l'aveva aggredita, costringendola a subire atti sessuali, nonostante la sua resistenza. “Mi ha afferrata e tirta verso di sé facendomi stendere con la forza sui sedili, mi ha immobilizzata, stretta tra il finestrino e un sedile” ha raccontato la vittima a Corriere Bergamo. Il vagone, però, non era completamente vuoto, lei stessa aveva spiegato che c’era un giovane sui 30 anni, che probabilmente aveva assistito alla scena iniziale quindi era andato via. “Ha pensato di lavarsene le mani. E ha la coscienza sporca tanto quanto il mio aggressore” le parole della 21enne.