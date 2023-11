Violenza sulle donne, Papa Francesco "Gramigna velenosa che affligge la nostra società"

“Una gramigna velenosa che affligge la nostra società e che va eliminata dalle radici”. Così Papa Francesco ha definito la violenza sulle donne, aderendo alla campagna nazionale sul tema organizzata da Rai con il centro antiviolenza Cadmi di Milano. Radici - si legge nel messaggio inviato da Bergoglio - che sono mentali, culturali, che "crescono nel terreno del pregiudizio, del possesso, dell'ingiustizia". Il Papa ha poi fatto riferimento a tutte quelle situazioni in cui le donne sono messe in secondo piano perché considerate inferiori, trattate come oggetti.





NO ALL'INDIFFERENZA

si legge ancora.". Il Papa pone poi l'accento sui media, che se da una parte favoriscono il rispetto – dice – dall’altro trasmettono messaggi improntati all’edonismo e al consumismo ". Attenzione anche alle famiglie, che con la loro azione educativa devono mettere al centro la persona e la sua dignità. Infine l’appello a non restare indifferenti. "". Perché da come trattiamo le donne - dice il Santo Padre – si rivela il nostro grado di umanità.