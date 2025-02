Violenza sulle donne: presa a martellate dall'ex, si salva grazie a un corriere, ma è gravissima

E’ ricoverata, in gravissime condizioni, la donna che è stata aggredita con un martello dall’ex compagno, che lei aveva denunciato per stalking. E’ stata colpita almeno dieci volte, mentre era in casa, lunedì scorso a Roncoferraro, in provincia di Mantova, ma la notizia è stata resa nota solo oggi. A dare l’allarme è stato un corriere che doveva effettuare una consegna e che ha visto la donna sanguinante alla finestra.

Salvata da un corriere che stava consegnando un pacco a un vicino

Dopo essere stata aggredita con violenza dall'ex, un 40enne di origini marocchine, entrato in casa con fare minaccioso, la donna, 38 anni e marocchina anch'essa, ha avuto la forza di affacciarsi alla finestra per chiedere aiuto. In cortile c'era un vicino che stava ricevendo una pacco da un corriere di origine marocchina, che ha capito cosa la donna urlava. Sono stati loro a telefonare ai carabinieri e ad un'ambulanza. Quando i militari sono giunti sul posto la donna era già in ospedale, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico neurologico. Prima di finire in sala operatoria, ha fatto in tempo a fornire ai carabinieri il nome e il cognome del suo aggressore e a raccontare che cosa era successo poco prima nella sua abitazione, dove vive con i figli di 11 e 9 anni, che per fortuna, al momento dell'aggressione, erano a scuola.