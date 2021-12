Matrimonio, in vista del Natale Papa Francesco lancia un messaggio alle coppie litigiose

L’aria del Natale è già qui. Decorazioni per le strade, panettoni e pandori in vendita, mentre è partito lo shopping per l’acquisto dei doni. Ma che senso possono avere le festività se non regna l’armonia tra le mura domestiche? Ecco dunque che, in questo senso, va inquadrato il messaggio lanciato oggi da Papa Francesco dalla Santa Sede. La vita di coppia risente anche, in questo periodo, delle tensioni che si sono acuite a causa della pandemia. Allora non resta che leggere le parole del Pontefice, per trovare “virtuosi” spunti di riflessione.





Papa Francesco, l’importanza di fare pace

"Noi delle volte litighiamo, questo succede, tante volte alziamo la voce e volano anche i piatti, ma l'importante è che questo non danneggi la vita del matrimonio". Questo il concetto “chiave” per una vita felice di coppia, espresso dal Santo Padre parlando a braccio. Poi da Bergoglio è arrivata la ricetta per sciogliere tutte le criticità che emergono nel quotidiano. "Non bisogna mai finire mai la giornata senza fare la pace ", ha aggiunto il pontefice, mettendo tutti i fedeli in guardia rispetto alle ritorsioni che si innescano quando i conflitti non vengono risolti. "La vendetta del giorno dopo è pericolosissima: non permettete che il giorno dopo cominci la guerra". Questo il monito di Papa Francesco. Bergoglio ha poi ribadito: "Ricordatevi sempre: mai finire la giornata senza fare la pace". Il Pontefice ha sottolineato che passare dal fidanzamento all'amore maturo non è facile, ma che bisogna andare su questa strada. Il Papa ha parlato della vita di coppia oggi in Vaticano, al termine della catechesi dell'udienza, pronunciata nell’ Aula Paolo VI e dedicata alla figura di Giuseppe, promesso sposo di Maria, definito "uomo giusto". E proprio partendo dall’esempio dato da Giuseppe, il Santo Padre ha esortato tutti gli sposi a passare dalle logiche del fidanzamento all'amore maturo di tutti i giorni. Parole preziose, la tensione che il coronavirus sta provocando sulle vite è immensa e, in qualche modo, sta influenzando la maggior parte delle relazioni di coppia. I tassi di separazione e divorzio sono in crescita in tutto il mondo, una tendenza difficile da invertire.