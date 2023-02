Volodymyr Zelensky interviene al Parlamento europeo, pace in Europa sono quando vinceremo, accelerare la collaborazione per gli armamenti

Oggi il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky è intervenuto al Parlamento europeo. Il leader ucraino è stato accolto tra gli applausi e ha subito detto che “L'Europa significa libertà, questo è il nostro modo di vivere è questa è la casa dell'Ucraina”, proseguendo sottolineando che “Oggi al Consiglio europeo potrò ringraziare tutti per il contributo a qualcosa che sembrava impossibile. L'Europa si sta liberando dalle dipendenze dall’energia fossile russa, si sta difendendo dalle infiltrazioni degli agenti russi. L'Ue per la prima volta ha inviato massicci aiuti militari e sta valutando positivamente le nostre riforme. L'Ucraina vincerà e diventerà membro dell'Ue”, ha detto Zelensky. Un altro passaggio fondamentale del suo discorso è stato anche quando ha detto che “La pace in Europa ci sarà solo quando vinceremo”, puntualizzando che “Il destino dell'Europa non è mai dipeso dai politici, ma da ognuno di noi”. Zelensky rivolgendosi direttamente ai cittadini europei ha voluto ingraziare "ogni villaggio" per il sostegno dato all'Ucraina. Durante la conferenza stampa il leader ucraino ha precisato che “Forse chiediamo troppo quando vogliamo l'apertura dei negoziati d'ingresso nell'Ue quest'anno ma ne abbiamo bisogno per motivare i nostri soldati. E quando dico quest'anno intendo il 2023”.





La rivelazione

Durante il suo intervento davanti al Consiglio Europeo, Volodymyr Zelensky ha anche rivelato di “aver intercettato i piani della Russia per distruggere la Moldavia, per spezzare la democrazia moldava e stabilire il controllo sul Paese: appena lo abbiamo intercettato ho avvisato la presidente Maia Sandu e sono sicuro che voi avreste fatto lo stesso” ha detto, proseguendo “Non sappiamo se Mosca avesse dato l'ok ad eseguire quel piano, che era molto simile a quello messo in campo per l'Ucraina.





Le reazioni

Parla di “Una giornata storica per l'Europa” la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola in un tweet. In apertura della plenaria, la presidente dell’Eurocamera ha detto: “Conosciamo il sacrificio che il vostro popolo ha sopportato per l'Europa e dobbiamo onorarlo non solo con le parole ma anche con i fatti”. “Con fondi per il tuo popolo, con l'aiuto nella ricostruzione e l'addestramento delle tue truppe. Con attrezzature militari e sistemi di difesa. E, ora, gli Stati devono considerare, rapidamente, come passo successivo, fornire sistemi a lungo raggio e i jet necessari per proteggere la libertà che troppi hanno dato per scontata”, ha aggiunto Roberta Metsola. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel ha accolto il presidente ucraino, Zelensky assieme alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen dicendogli “benvenuto a casa, benvenuto nell'Ue”.





Questione Jet

Uno dei punti fondamentali è stato quello dell’invio di armi a lungo raggio e soprattutto di jet militati all’Ucraina e anche in questo caso, la questione sembrerebbe essere stata risolta, infatti suo canale Telegram Andrey Yermak, capo dell'ufficio presidenziale ucraino, al seguito del presidente Volodymyr Zelensky nel suo viaggio in Europa ha scritto che “La questione della fornitura di armi a lungo raggio e jet militari all'Ucraina è stata risolta” e lo stesso Zelensky ha ringraziato i leader per la disponibilità a fornire i jet. Anche se la Gran Bretagna ( ma il paese britannico non è più nell’Unione Europea) è più cauta e si limita a dire che l’eventuale invio di jet “non è stato ancora deciso”.