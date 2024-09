Weekend complicato per chi viaggia, in arrivo scioperi per treni, aerei, metro e bus Photo Credit: AgenziaFotogramma.it

Le ultime partenze prima della fine dell’estate e gli ultimi rientri dalle vacanze si annunciano complicati. E difficoltà potrebbero arrivare anche per i pendolari. È in arrivo infatti un maxi sciopero dei trasporti che coinvolgerà aerei, treni, bus e metro. Si parte oggi dalle 13 alle 17, quando ad incrociare le braccia saranno i piloti e gli assistenti di volo di Ita Airways aderenti alla Fit-Cisl e a Ugl Ta. Nelle stesse ore, anche la prima azione di sciopero degli equipaggi italiani di Wizzair iscritti alla Filt - Cgil. Attenzione poi allo scalo milanese di Malpensa, dove sono in programma quattro ore di protesta anche per alcune società di handling e servizi di terra.





TRA DOMENICA E LUNEDì ATTENZIONE AI TRENI Scatta invece alle 3 di domenica notte uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs, proclamato da alcune sigle autonome. Durerà 23 ore, fino alle 2 di lunedì 9 settembre. Potrebbero quindi verificarsi ritardi e cancellazioni totali e parziali, anche dei treni regionali. Trenitalia invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, se possibile, a riprogrammare il viaggio.







DIFFICOLTÀ IN CITTÀ

Lunedì mattina sarà la volta dello stop in città di autobus, tram e metro, per uno sciopero nazionale di 8 ore proclamato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. La protesta si articolerà in orari diversi nelle varie zone d'Italia. A Milano i mezzi si fermeranno dalle 18 a fine servizio, a Roma dalle 8.30 alle 16.30, a Genova dalle 9.30 alle 17, a Bologna dalle 8.30 alle 16.30, a Firenze dalle 14.30 alle 22.30, a Napoli dalle 9 alle 17.