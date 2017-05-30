Wonder Woman vietato in Libano per Gal Gadot

Redazione Web

30 maggio 2017, ore 12:00

Il Paese vieta la proiezione per la presenza dell'attrice di origini israeliane

Quando la politica travalica i confini per approdare al cinema. Il kolossal "Wonder Woman" è stato vietato in Libano perché l'attrice protagonista, Gal Gadot, è israeliana. "Il ministero dell'Economia e del Commercio ha annunciato l'adozione delle necessarie misure per vietare la proiezione di Wonder Woman nei cinema libanesi", ha riferito l'agenzia nazionale Nna. Il Libano e Israele sono ancora formalmente in guerra e tra loro non esiste un confine ufficialmente riconosciuto, bensì solo una linea divisoria armistiziale, la cosiddetta Blue Line.

