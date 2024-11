X Factor 18. Al secondo live lascia Pablo Murphy; i giudici salvano, al ballottaggio El Ma

PRIMA MANCHE

Jake La Furia ha scelto per Francamente l’italianissimo Mi fai impazzire di Blanco feat. Sfera Ebbasta: esibizione che non ha convinto pienamente Achille Lauro ma che ha incassato il plauso degli altri giudici. E’ il turno del giudice “veterano” Manuel Agnelli: Plunkcake hanno cantato Gone Daddy Gone, il primo successo dei Violet Femmes, dal tavolo il giudizio è scelta azzeccata (del pezzo e per l’aver scambiato i ruoli interni alla band). I Patagarri, nel booster di Lauro hanno portato sul palco e con il loro stile unico sw1n60 di Tha supreme feat. Salmo.Tocca quindi a Paola Iezzi, che la scorsa settimana ha perso i Dimensione Brama, primi eliminati dei Live. La sua Lowrah (che ha definito amazzone) si è esibita con Man Down, la hit di Rihanna del 2011, plausi ma anche un invito al coraggio da parte di Manuel. E’ il turno di Lorenzo Salvetti, in quota Lauro, che ha portato 100 messaggi di Lazza: bravissimo! dicono Manuel e Jake che però non risparmiano consigli al 16enne affinchè si misuri anche con cose diverse da “ballad struggenti”. Infine l’ultima esibizione della prima manche è stata firmata dalla diciassettenne El Ma che ha sfoderato le sue doti canore in Try, di Pink. Il momento è arrivato, Giorgia ha aperto il televoto che ha decretato il concorrente meno votato: El Ma, concorrente della squadra di Jake La Furia.

SECONDA MANCHE

Partono, per la squadra di Lauro, i Les Votives con Sign Of The Times di Harry Styles. Manuel Agnelli lancia, quindi, Danielle con Lugano Addio, la canzone simbolo di Ivan Graziani. La gara, che in questo caso significa fare meglio degli altri per evitare di finire al ballottaggio finale, è proseguita con MIMì e Something on your Mind di Karen Dalton. Paola Iezzi ha scelto per l’italo-scozzese Pablo Murphy il travolgente Mr. Brightside dei The Killers. I Foolz, nel booster di Jake, si sono esibiti con la leggendaria I Was Made for Lovin’ You dei Kiss, che proprio quest’anno festeggia i 45 anni dalla sua uscita. La riapertura del televoto ha infine decretato che al ballottaggio va Pablo Murphy. Ed è il concorrente della squadra di Paola Iezzi a lasciare lo show e a tornare a casa.

L’OSPITE DEL SECONDO LIVE GAIA

Gaia è sul palco dei Live di #XF2024. Dopo aver iniziato l'anno con il singolo "Tokyo" che ha raggiunto il primo posto nelle radio italiane e conquistato la primavera con "Dea Saffica", Gaia è stata l'assoluta protagonista dell'estate con "Sesso e Samba" in coppia con Tony Effe, al primo posto in Fimi per dodici settimane consecutive e certificata 3 Platino. A coronare questi importanti risultati, Gaia è stata proclamata “Hitmaker of the year” nella prima edizione italiana dei Billboard Women in Music.