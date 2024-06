Yorgos Lanthimos annuncia il suo prossimo film in uscita nel 2025. Ecco cosa sappiamo

Lanthimos non riesce a fare a meno del cinema. Dopo aver calato la doppietta nel 2024 di “Povere Creature” e “Kind of Kindness”, il regista greco è già al lavoro per il suo prossimo progetto per il grande schermo. Stavolta però non sarà un progetto originale, bensì un remake di un film del 2003. Ecco tutto ciò che sappiamo.





GLI ALIENI SECONDO LANTHIMOS

Si intitolerà "Bugonia" e vedrà ancora una volta nelle vesti di protagonista l’attrice Emma Stone. Ormai tra l’interprete e Lanthimos è nato un vero e proprio sodalizio artistico indissolubile che ha portato la Stone alla vittoria del suo secondo Oscar per l'interpretazione in “Povere Creature”. L’attrice ha lavorato anche al film tutt’ora al cinema, “Kind of Kindness”, e alla pellicola del 2018 “La favorita”. Questo nuovo film sarà un rifacimento del cult sud-coreano diretto da Jang Joon-hwan intitolato “Save the green planet!”. Secondo la trama ufficiale fornite da Production Weekly, questa nuova visione racconta la storia di Teddy, un giovane e ansioso apicoltore che si convince che esseri extraterrestri provenienti da Andromeda stanno orchestrando la distruzione della Terra: insieme al suo devoto cugino Don, i due rapiscono la potente dirigente di una casa farmaceutica di nome Michelle, convinti che sia in realtà un'aliena. Il film è descritto come una miscela di commedia dark, thriller, eco-fiction, fantascienza e critica sociale, e le riprese inizieranno a breve tra il Regno Unito e New York. Abbiamo anche una data d’uscita. Infatti "Bugonia" arriverà nei cinema il 7 novembre del 2025. E chissà se riuscirà a conquistarsi anche una finestra alla Mostra del Cinema di Venezia l’anno prossimo. Ricordiamo che Lanthimos ha ottenuto tanta fortuna al Lido, aggiudicandosi nel 2023 il Leone d’oro con il suo Povere Creature.





TRE STORIE IN UNA

Attualmente il regista greco è in sala con “Kind of Kindness”, film che è stato presentato all’ultima edizione del Festival del Cinema di Cannes e che è riuscito ad aggiudicarsi il premio per la miglior interpretazione all’attore Jesse Plemons. La trama ruota intorno a tre storie: nella prima c’è un uomo che cerca di prendere il controllo della propria vita, nella seconda un poliziotto la cui moglie sembra un'altra persona e a una donna che cerca una persona con una capacità speciale.