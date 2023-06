YUNGBLUD SARÀ FRA I PROTAGONISTI DI RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2023 IL 29 AGOSTO ALL’ARENA DI VERONA

YUNGBLUD è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Cecilia Songini, Niccolo Giustini e Fulvio Giuliani. Durante “Password”, l’artista ha presentato il suo nuovo singolo “Lowlife”, ed ha annunciato la sua presenza a RTL 102.5 Power Hits Estate 2023, il 29 agosto all’Arena di Verona.

“Lowlife”, il nuovo singolo di YUNGBLUD, segna l’inizio di una nuova era discografica per la superstar. «Sono molto contento di esser di nuovo con voi. Ora sono a Londra, sto preparando nuova musica, sono pieno di energia e non vedo l’ora di tornare in Italia», così YUNGBLUD in collegamento da Londra.

“Lowlife” è stato spoilerato nelle scorse settimane con delle attività di marketing a livello mondiale. YUNGBLUD ha inviato delle lettere scritte a mano ad alcuni fan fortunati indicando dei luoghi a Londra, Los Angeles e Germania dove è stato possibile trovare delle auto oscurate. Salendo a bordo i fan hanno potuto ascoltare il brano in anteprima! «È un momento fantastico per essere fan di YUNGBLUD, sono pronto a rilasciare musica in modo poco ortodosso. Voglio tenere insieme questa famiglia, desidero che le persone stiano insieme. È quello che abbiamo cercare di fare con questa esperienza della macchina in giro per il mondo. Ve lo prometto Italia, ho delle sorprese per voi. È davvero incredibile questo momento», continua.

YUNGBLUD sarà fra i protagonisti di RTL 102.5 Power His Estate, il 29 agosto all’Arena di Verona. È proprio l’artista a svelarlo in diretta: «Il 29 di agosto verrò in Italia, sarò con RTL 102.5 all’Arena di Verona! Ho visto delle foto di Verona, è stupenda, ma non più bella di mia mamma! Però siamo lì, più o meno. La performance all’arena di Verona sarà la più energica della serata. Costituiamo una famiglia. Italia, stai attenta, ho qualcosa per te», svela in diretta.