Faccioli: Arabia Saudita, l'uguaglianza a piccoli passi...

Redazione Web

31 ottobre 2017, ore 09:09

Le donne potranno entrare negli stadi per gli eventi sportivi maschili

Dal 2018, in Arabia Saudita, le donne potranno entrare negli stadi per assistere a eventi sportivi maschili. Un'enorme conquista dopo che, il mese scorso, è stato concesso alle donne di guidare. Tutto accade nell'ambito del progetto Vision 2030, voluto dal principe reggente, che intende promuovere un Islam moderato invece del rigido regime ora presente. C'è ancora tanta strada da fare. In Arabia Saudita le donne votano da appena due anni, hanno bisogno di un tutore maschile per viaggiare e sono escluse da una lunga lista di lavori e frequentazioni. Limitazioni inaccettabili per la nostra cultura, ma realtà solide in un buon pezzo di mondo.

