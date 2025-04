Sanremo 2017, Carlo Conti: "Prepariamo una grande sorpresa finale"

Appuntamento per il Festival dal 7 all'11 febbraio mentre il 10 dicembre serata per scoprire i Giovani

Carlo Conti seppur impegnato a "Tale e quale Show" e in tour con Panariello e Pieraccioni con "Lo Show", sta già pensando al prossimo Festival di Sanremo (il terzo della sua carriera) che si terrà dal 7 all'11 febbraio. Il conduttore e direttore artistico ha rivelato a Vincenzo Mollica durante la videochat del Tg1 che l'impianto della kermesse resterà quello delle due precedenti edizioni con "una zampata finale, una sorpresa che non è mai stata realizzata, magari perché non c'è mai stato il coraggio di farla". Il 10 dicembre, ha confermato, ci sarà la serata dedicata al lancio dei Giovani. "Ci stiamo concentrando sui loro brani, provando a puntare su fermenti e sapori nuovi. I Big? E' ancora presto, ma ho già sentito qualcosa di veramente forte, anche su argomenti importanti", ha concluso Conti.





Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti