18 anni, britannico e già a bordo di una Ferrari, Oliver Bearman, un predestinato che sostitusce Carlos Sainz sulla rossa

Sguardo pulito e sorridente, capelli corti ai lati, un po' arruffati, Oliver Bearman appare più giovane dei suoi 18 anni compiuti nel maggio dello scorso anno e già fa parlare di se. Il giovane pilota britannico è il sostituto di Carlos Sainz sulla Ferrari nel Gran premio di Arabia Saudita di Formula 1 dopo il forfait dello spagnolo per una operazione d’urgenza per un'appendicite e ha quindi lasciato il suo posto al giovane inglese, terza guida ufficiale della scuderia di Maranello. Chi lo conosce bene lo definisce un uomo sicuro, già pronto per guidare una monoposto di Formula 1. Ed è quello che ha fatto anche ieri. Sulla pista di Gedda, in Arabia Saudita il 18enne è stato eliminato nel Q2. È rimasto fuori dalla Q3 per 36millesimi e oggi partirà 11esimo. Ma è pronto per dare battaglia con la sua Rossa. A 18 anni Oliver Bearman è già al volante di una Formula 1, mentre i suoi coetanei sono alle prese con gli esami per ottenere la patente di guida. A loro per legge è vietato l'uso di automobili di grossa cilindrata, invece il britannico si ritrova a guidare una monoposto da 1600 cavalli.





La sua storia

Oliver Bearman è arrivato in Ferrari nel 2021 passando per la Ferrari Accademy, che selezioni i migliori talenti in giro per il mondo. Il 18enne è nato a Chelmsford e come tanti piloti ha iniziato la sua carriera con i kart, per poi, nel 2020 partecipare al campionato di Formula 4 in Germania. L’anno dopo ecco il debutto anche nel campionato italiano: ha vinto entrambi diventando il primo pilota a laurearsi campione in entrambe nella stessa stagione. Alla guida di una monoposto di Formula 1 è arrivato per la prima volta nel 2023 quando aveva partecipato a due sessioni di prove libere con la Haas, che montava motori Ferrari. Quest’anno l’ufficializzazione come terzo pilota della Ferrari. Soprannominato Ollie, è il più giovane pilota britannico ad esordire in Formula 1. È sceso in pista con il numero 38. Nella storia Ferrari questo numero è stato 12 volte: la prima nel 1950 nel Gp di Monaco da Luigi Villoresi e l'ultima, ancora a Monaco, nel 1962 da Lorenzo Bandini.