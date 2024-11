200.000 euro di gioielli sottratti ai principi Orsini a Genova, tra essi antichi monili di famiglia

Un trolley , una principessa, 200.000 euro di gioielli spariti davanti a un grande albergo a Genova , con un ladro che potrebbe essere un uomo vestito elegantemente con giacca e cravatta. Non è una barzelletta, ma quanto è accaduto ieri all’esterno del cinque stelle hotel Bristol Palace , uno degli alberghi tra i più prestigiosi della città. . La vittima è una principessa del casato Orsini cui è stato rubato un trolley contenente diversi preziosi, per un valore di circa 200.00 euro, ieri nel pomeriggio, in via XX settembre, mentre la nobildonna stava entrando per l’accettazione alla reception.

I gioielli sono assicurati

L'autista stava scaricando le valigie del principe Orsini e della consorte, quando un uomo si è avvicinato afferrando il carrello che si trovava nel portabagagli dell'auto e si è allontanato velocemente facendo perdere le proprie tracce. Tutto è successo in pochi attimi e non è ancora stato possibile individuare l'autore del furto, descritto da alcuni testimoni come un uomo distinto in giacca e cravatta. Si stanno esaminando i filmati delle molte telecamere che si trovano in zona, alla ricerca di immagini che possano aiutare.Le indagini sono affidate ai carabinieri, i principi Orsini erano giunti a Genova per le iniziative legate al premio Paganini, cui poi hanno partecipato lo stesso. La nobildonna aveva assicurato i suoi gioielli, anche perché tra essi figurano alcuni pezzi antichi che appartengono alla sua famiglia da parecchi decenni.

La solidarietà del Bristol

Rammarico per quanto accaduto è stato espresso dal direttore del Bristol Palace, Giovanni Ferrando, che sottolinea: «Il furto è avvenuto all'esterno della struttura. Noi ci siamo subito attivati per dare la massima assistenza ai nostri ospiti ai quali, come beau gest abbiamo offerto il soggiorno. I principi Orsini sono clienti abituali, nostri ospiti da tempo, sono personalità dal profilo altissimo che hanno compreso quanto accaduto. Ieri hanno partecipato alla manifestazione organizzata dal Bristol, dedicata al premio Paganini Questa mattina-ha detto-quando lasceranno la stanza, gli rinnoverò le mie scuse per quanto accaduto». E così è stato, ma all'albergo sono state mosse critiche perchè non c'erano misure per la sicurezza all'esterno. La dinamica del fatto lascia pensare che sia stata l’opera di una talpa. Come ha fatto il distinto ladro a prendere proprio il bagaglio con 200.000 euro di gioielli ?