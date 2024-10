25 enne accoltellato e ucciso a Roma dopo lite tra 15enni. Arrestato il padre di uno degli adolescenti coinvolti

E’ sabato sera, all’Alessandrino –periferia est di Roma- due ragazzini si fronteggiano, il motivo della lite non è ancora chiaro ma uno dei due torna a casa con evidenti segni sul volto e racconta ai suoi di essere stato picchiato. La madre e lo zio scendono in strada dove scoppia un altro diverbio con l’altro 15enne che a sua volta fa intervenire il padre e la lite tra due adolescenti finisce nel sangue.

LA RICOSTRUZIONE DELLA POLIZIA

La lite tra due ragazzini è finita nel sangue quando la vittima e l’uomo accusato di averlo ucciso sono intervenuti in difesa dei rispettivi giovanissimi parenti. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, nel quartiere periferico dell’Alessandrino a Roma: uno dei ragazzi è tornato a casa con una ecchimosi sul volto raccontando di essere stato picchiato, con la madre e lo zio sono tornati in strada ed hanno trovato il ragazzino con cui è nata una seconda colluttazione. Poi l'altro 15enne è rincasato dicendo a sua volta di essere stato aggredito. E insieme al padre è andato sotto casa del coetaneo, l’uomo si è trovato davanti l’altro adulto, e lo zio del rivale del figlio è stato accoltellato all'addome. Il 25enne ferito gravemente è morto in ospedale, l’aggressore è stato arrestato dalla polizia, l’arma, un coltello da cucina lungo trenta centimetri, individuata sotto una macchina parcheggiata.