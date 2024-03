73enne si laurea in medicina: “L’avevo promesso a papà prima che morisse”

Enzo Fernando Buccoliero. È questo il nome del neolaureato in medicina e chirurgia a ben 73 anni presso l’università della Campania Vanvitelli, in provincia di Caserta. Enzo, nonno e bisnonno, dopo 54 anni è riuscito finalmente a indossare la corona d’alloro. Il neodottore ha organizzato un pullman da Sava, il suo paese d'origine in provincia di Taranto, fino a Napoli per festeggiare con amici, nipoti, pronipoti e famiglia il conseguimento della laurea.

La sua storia

Enzo ha superato molti ostacoli in questi 54 anni: “Mio fratello si stava laureando in lettere qui a Napoli e mi ha spinto a iscrivermi a medicina. Poi sono accadute tante cose. La malattia di mia madre, che ho assistito per 18 anni, poi quella di mio padre, più breve ma altrettanto dolorosa, che esigeva cure. E poi le difficoltà economiche e il mio lavoro da agricoltore. La vita può deviare il tuo percorso, rallentarlo, ma questo non significa che non si possa egualmente raggiungere la propria meta, i propri sogni. Anche a 73 anni, come è successo oggi a me”. Prima agricoltore, poi impiegato presso gli uffici del giudice di pace e successivamente impiegato per i servizi sociali del suo comune: "I servizi sociali in qualche modo avevano a che fare con la cura delle persone perché è sempre stato quello il mio desiderio. E poi lo avevo promesso a mio padre, che me lo chiese prima di morire. Mi disse: Enzo non mollare. E io l'ho fatto".