8 dicembre, largo alle decorazioni natalizie. L'86% degli italiani sceglie l'albero, il 55% il presepe

La Festa dell'Immacolata sta coinvolgendo 18 milioni di italiani, se prendiamo in considerazione anche chi ha organizzato una semplice gita fuori porta in giornata. Sono le stime di Coldiretti/Ixè, che sottolineano un aumento delle partenze del 6%. Un trend favorito dal moltiplicarsi di iniziative e mercatini di natale. Ma queste, si sa, sono ore con un grande protagonista: l’albero di natale.





ALBERO VERO PER 3 MILIONI E MEZZO DI FAMIGLIE

Naturale o sintetico, grande o piccolo, ricco di decorazioni o essenziale: quel che conta è che l'albero ci sia, almeno secondo l'86% degli italiani. Quest'anno a scegliere quello vero saranno 3 milioni e mezzo di famiglie, con una spesa media di 38 euro. Per mantenerlo al meglio, Coldiretti consiglia di sistemarlo in un luogo fresco e luminoso, lontano da fonti di calore ma anche da correnti d'aria troppo forti. Se ha le radici, trascorso il periodo natalizio potrà essere posizionato all'esterno, ricordando che la pianta può crescere fino a 15-20 metri. Ma non manca chi sceglie invece un albero in plastica. Il 65% utilizzerà quello recuperato dagli scorsi Natali, una minoranza lo acquisterà nuovo.





IL TRADIZIONALE PRESEPE

Nel segno della tradizione invece il 55% degli italiani, che sceglie di fare il presepe. Anche se si segnalano disparità a seconda di età, genere e territorio. Ad amare le statuine infatti sono soprattutto gli uomini (61%), percentuale che scende nel caso delle donne (49%). Appassionati gli anziani (61%) rispetto ai più giovani (54%). E la Natività è un simbolo forte soprattutto al Sud, dov'è presente in 2 case su 3.spiega ColdirettiE allora largo a scatoloni, capanne e lucine. Senza dimenticare la condivisione.