A Brescia nuova udienza per la riapertura del processo per la strage di Erba. Rosa e Olindo in aula

PROCESSO MEDIATICO

Stamattina c’erano decine di persone in coda davanti al tribunale di Brescia per assistere all’udienza in cui si chiederà la revisione del processo a Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati all’ergastolo per la strage di Erba, avvenuta l’11 dicembre del 2010 e in cui vennero uccise quattro persone, tra cui un bambino di soli due anni. C’è grande curiosità intorno a questo che è diventato un caso anche mediatico. Le sentenze emesse fin qui sono basate su prove e confessioni dei due imputati, che poi però hanno deciso di ritrattare.

NUOVE PRESUNTE PROVE

I loro avvocati hanno annunciato che presenteranno presunte nuove prove che scagionerebbero i loro assistiti e sostengono che le confessioni siano state indotte dagli inquirenti. Secondo i legali si tratta di confessioni che furono indotte in quanto Olindo Romano e Rosa Bazzi, vicino di casa delle vittime, non erano in condizioni mentali da sostenere in interrogatorio come stabilito da consulenti della difesa negli elaborati allegati all'istanza di revisione. I legali vorrebbero anche sentire un tunisino il quale ipotizza che il massacro sia accaduto nell'ambito di un regolamento di conti nello spaccio di droga.

TESTIMONIANZE PROVE E CONFESSIONI

Sulla stessa linea la richiesta di revisione presentata dal sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser "in modo irrituale e senza averne titolo" come sostenuto dal pg di Brescia Guido Rispoli e dall'avvocato dello Stato Domenico Chiaro secondo i quali, invece, a carico della coppia esiste "una cascata di prove". L'accusa ha chiesto siano dichiarate inammissibili tutte le istanze compresa quella del tutore di Olindo e Rosa, l'avvocato Diego Soddu.