A Castelfranco Veneto i funerali di Vanessa Ballan, la rabbia delle amiche, "non deve più succedere"

“La morte di Vanessa non ha senso, una brutale uccisione. E’ follia pensare di possedere una persona ”: lo ha affermato il vescovo di Treviso, Michele Tomasi, durante i funerali di Vanessa Ballan, che si sono svolti all’interno del Duomo di Castelfranco Veneto. “Non c’è un motivo che giustifichi questa violenza”, ha poi proseguito l’alto prelato. A dare l’ultimo saluto alla giovane di 26 anni, incinta, uccisa davanti casa a Riese Pio X, sempre nel trevigiano, il 19 dicembre scorso dall’uomo di origine kosovara con cui aveva avuto una relazione, c’era una folla commossa. Tutti gli amici della vittima hanno indossato un nastrino rosso per dire no ai femminicidi .





Bisogna rifiutare la violenza sulle donne