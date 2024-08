A Doha i negoziati per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani

Gli Stati Uniti hanno definito promettenti i negoziati in corso a Doha per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi isralieni che, in base al piano proposto dal Biden, dovrebbero essere scambiati con prigionieri palestinesi. Al tavolo la delegazione americana di cui fa parte anche il capo della Cia, Bill Burns. Il capo del Mossad, David Barnea, guida la delegazione israeliana di alto profilo. Presenti anche funzionari egiziani e mediatori del Qatar, Paese che sta ospitando i colloqui, a cui non prende parte direttamente Hamas. La Casa Bianca non prevede che oggi si possa arrivare a un accordo, il vertice proseguira anche domani. Intanto, ha superato i 40 mila morti il bilancio delle vittime nelle Striscia dall’inizio della guerra, secono fonti locali. Il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen ha annunciato che andrà a Gaza. Le forze armate israeliane hanno ordinato ai civili palestinesi di evacuare Khan Younis, dopo una serie di attacchi missilistici provenienti da quell'area.