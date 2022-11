A Milano ragazzo di 14 anni in bicicletta investito e ucciso da un tram, stava andando a scuola

ANDAVA IN BICI A SCUOLA

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8.00 in via Tito Livio, non lontano da Porta Romana. Un ragazzo di 14 anni è finito sotto un tram della linea 16. Era in bicicletta e stava andando a scuola, nel vicino liceo scientifico Einstein. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Pare che il giovane stesse attraversando i binari, all’angolo con via Ammiano. La sua bici, una mountain bike, è stata trascinata per una ventina di metri dal jumbo tram. I soccorsi sono stati immediati. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il ragazzo da sotto le ruote del tram. Ma purtroppo non c’era più nulla da fare, il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il guidatore del tram, un uomo di 45 anni, è stato portato in ospedale in stato di choc. L'Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, ha espresso il cordoglio alla famiglia del 14enne investito e ucciso. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha proclamato una giornata di lutto cittadino e ha dichiarato: "Oggi per Milano è una giornata triste"