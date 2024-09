A Paderno Dugnano, nel Milanese, 17enne confessa di avere sterminato la famiglia

Ha confessato di aver ucciso il padre, la madre e il fratello di 12 anni il 17enne portato in caserma questa mattina, dopo il ritrovamento dei corpi senza vita dei suoi famigliari all'interno della loro abitazione a Paderno Dugnano, nel Milanese. Al termine di un lungo interrogatorio, il ragazzo ha cambiato versione ammettendo non solo di aver ucciso il padre, come aveva sostenuto in un primo momento quando ha chiamato il 112, ma tutta la famiglia, senza il coinvolgimento di altre persone. Fin da subito non è sembrato verosimile il racconto dell’adolescente, che avrebbe infierito sulle vittime con lo stesso coltello poi trovato all’esterno della villetta. Nella prima versione il ragazzo aveva riferito di avere ammazzato il padre dopo che il genitore aveva a sua volta ucciso la mamma e il fratello. Gli accertamenti della scientifica in corso e le autopsie consentiranno di ricostruire nel dettaglio l'accaduto. Gli omicidi sono avvenuti dopo una cena in famiglia per festeggiare il compleanno del papà con i parenti. "Un ragazzo tranquillo e studioso, faceva sport", ha raccontato un ex compagno del 17enne reoconfesso.